Ευρωπαϊκή χώρα κατασκεύασε ανεμογεννήτριες στον ωκεανό: Λίγο αργότερα η θάλασσα αντέδρασε απροσδόκητα

Οι θαλάσσιες ανεμογεννήτριες της Ολλανδίας στη Βόρεια Θάλασσα μεταμορφώνουν τον βυθό, δημιουργώντας νέα οικοσυστήματα και προσελκύοντας δεκάδες θαλάσσια είδη εκεί που πριν υπήρχε το απόλυτο... τίποτα.

Οι ανεμογεννήτριες που έχει τοποθετήσει η Ολλανδία στη Βόρεια Θάλασσα δεν παράγουν μόνο καθαρή ενέργεια, αλλά φαίνεται πως αλλάζουν ριζικά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις αποτελούν μέρος του έργου OranjeWind, το οποίο προωθεί την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Πριν απ' την τοποθέτηση των βάσεων, ο βυθός στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν ουσιαστικά ένας επίπεδος, «γυμνός» χώρος, χωρίς δομές που να ευνοούν την παρουσία θαλάσσιας ζωής.

Οι ανεμογεννήτριες άλλαξαν τα πάντα: Η νέα «ζωή» που δημιουργήθηκε

Οι βάσεις των ανεμογεννητριών τοποθετούνται απευθείας στο θαλάσσιο υπόστρωμα, δημιουργώντας ανωμαλίες, κενά και επιφάνειες με διαφορετική υφή. Αυτές οι δομές μεταβάλουν τη ροή του νερού και λειτουργούν ως σημεία όπου μπορούν να κατασταλάξουν σωματίδια. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ανάπτυξη μικροσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας.

Η παρουσία αυτών των οργανισμών προσελκύει σταδιακά και μεγαλύτερα είδη, όπως ψάρια και μαλάκια. Έτσι, γύρω απ' τις ανεμογεννήτριες αρχίζει να σχηματίζεται ένα νέο θαλάσσιο οικοσύστημα, με συνθήκες πιο ευνοϊκές για τη ζωή και τη βελτιωμένη ποιότητα νερού. Οι κατασκευές λειτουργούν, στην πράξη, σαν τεχνητοί ύφαλοι σε μια περιοχή όπου προηγουμένως δεν προσέφερε καταφύγιο ή τροφή.

Καθαρή ενέργεια πάνω από το νερό, καθαρή ζωή από κάτω

Το φαινόμενο εγείρει ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πρώτον, καταρρίπτει την αντίληψη ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις-κατασκευές καταστρέφουν πάντα τα φυσικά οικοσυστήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων.

Δεύτερον, οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες φαίνεται να έχουν διπλό όφελος: αρχικά παράγουν καθαρή ενέργεια στην επιφάνεια της θάλασσας και μετέπειτα ενισχύουν τη θαλάσσια ζωή στα βάθη.

