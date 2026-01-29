Επαναπατρίστηκαν δύο εκ των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η ανάρτηση της ΠΑΕ.

Υπό καταρρακτώδη βροχή προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το αεροπλάνο που μετέφερε τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν από το μοιραίο βαν που συνετρίβη στη Ρουμανία.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τους υποδέχτηκαν άνθρωποι της ΠΑΕ, μαζί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που ήταν έτοιμα να τους παραλάβουν άμεσα. Επιπλέον, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου θα διακομισθούν θα περιμένουν κι άλλοι εκπρόσωποι της ομάδας για να τους εκφράσουν τη συμπαράστασή τους και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν όλη τη φροντίδα που χρειάζονται.

Να θυμίσουμε ότι στο ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος επέβαιναν ο ένας 28χρονος φίλαθλος, ο οποίος ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος και αναμένεται να λάβει εξιτήριο, καθώς και ο 20χρονος που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο νεαρότερος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο τρίτος τραυματίας, που έχει χαρακτηριστεί πολυτραυματίας, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους θεράποντες ιατρούς.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

Μετά την άφιξη του αεροπλάνου, ο ΠΑΟΚ ανήρτησε μερικές φωτογραφίες, τις οποίες συνόδεψε με τα εξής λόγια:

«Δύο παιδιά μας είναι πίσω...

Δίπλα στους ανθρώπους μας. Kάθε στιγμή».