Πειράγματα Οικονόμου για την EuroLeague του Ολυμπιακού: «Εδώ είμαστε, με το 4ο ραμμένο» (vid)

Ο Δημήτρης Οικονόμου είχε ορεξούλες μετά την κατάκτηση της 4ης Euroleague του Ολυμπιακού και την πλήρωσαν οι συνάδελφοί του.

Το πρωινό στον ΣΚΑΪ ήταν «ερυθρόλευκο» με τον Δημήτρη Οικονόμου να πειράζει τον Άκη Παυλόπουλο και τον Άρη Πορτοσάλτε για την κατάκτηση της 4ης Euroleague από τον Ολυμπιακό, με την καζούρα να κυριαρχεί.

«Εδώ είμαστε με το 4ο αστεράκι ραμμένο» - «7 έχω, δεν ζηλεύω!»

«Εδώ είμαστε με το 4ο αστεράκι ραμμένο», έτσι ξεκίνησε την εκπομπή ο Δημήτρης Οικονόμου, με τον Άκη Παυλόπουλο να του απαντά: «Πάντως εμείς έχουμε 7... και το στάδιο σας δώσαμε» και συνέχισε σε πιο σοβαρό ύφος: «Ήταν μεγάλος τελικός, με ένταση, παιχνίδι στρατηγικής. Κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να χαίρεται».

Εν συνεχεία έπαιξαν αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο και ο Δημήτρης Οικονόμου μίλησε για τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δήλωσε πως θα κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους»: «Και που να πάει, υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό; Στον Παναθηναϊκό να κάνεις τι; Βρίσκεται σε μία κατωφέρεια».

Η καζούρα συνεχίστηκε προς τον «πράσινο» Άκη Παυλόπουλο, καθώς όταν εισήλθε στο πλατό ο Θεοδόσης Πάνου τον πίκαρε: «Θέλω να μου τρως, να μη μου στεναχωριέσαι γιατί σε βλέπω λίγο κομμένο». Πάντως, κράτησε τη ψυχραιμία του και αντεπιτέθηκε: «7 έχω, δε ζηλεύω. Επειδή είσαι προκλητικός».

Μετά από λίγο ήρθε η σειρά του Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος είναι ΑΕΚ και την... είπε στον Δημήτρη Οικονόμου που επέμενε να του (ξανά) πει συγχαρητήρια: «Είπαμε συγχαρητήρια, δεν θέλω να είστε προκλητικός κύριε συνάδελφε!».

