Πώς η ανακάλυψη αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων λιρών στην Αυστραλία μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

Ένας σημαντικός φυσικός πόρος ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία που είναι ικανός να αλλάξει όλη την παγκόσμια οικονομία.

Η Αυστραλία χτύπησε «φλέβα χρυσού» με την ανακάλυψη ενός κοιτάσματος σιδηρομεταλλεύματος αξίας 4,5 τρισεκατομμυρίων λιρών, τα οποία θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία.

Πρόσφατα, η Αυστραλία είχε ένα τεράστιο «κέρδος» όταν ανακαλύφθηκαν 55 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι υψηλής ποιότητας μεταλλεύματος κάτω από την απομακρυσμένη περιοχή Hamersley στη δυτική πλευρά της χώρας, χάρη σε νέες τεχνολογίες απεικόνισης.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επωφελή ανακάλυψη για τους Αυστραλούς, καθώς η χώρα είναι ήδη ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι τα νέα ευρήματα θα επιτρέψουν στο κράτος της Ωκεανίας να συνεχίσει την κυριαρχία του.

Πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη για τις παγκόσμιες αγορές σιδήρου

Εύλογα γεννάται το ερώτημα «πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη για τις παγκόσμιες αγορές σιδήρου;». Η απάντηση είναι «αρκετά σημαντική», καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος δίνουν στην Αυστραλία όχι μόνο τη δυνατότητα να μονοπωλήσει τις αγορές, αλλά και να επηρεάσει τις τιμές.

Σύμφωνα με μια αναφορά του OilPrice.com, η ανακάλυψη πιθανότατα θα μειώσει τις παγκόσμιες τιμές του σιδηρομεταλλεύματος, καθώς η Αυστραλία εδραιώνει τη θέση της ως κύριος εξαγωγέας. Τα κοιτάσματα πιστεύεται επίσης, ότι είναι τα πλουσιότερα που έχουν καταγραφεί, με καθαρότητα 60%, σύμφωνα με αναφορά της Futura.

Επιπλέον, η ανακάλυψη είναι καλή είδηση για τους κατοίκους της Δυτικής Αυστραλίας, καθώς οι εξαγωγές θα επιτρέψουν αναβαθμίσεις στις υποδομές και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σε τι χρησιμοποιείται το σιδηρομετάλλευμα

Το σιδηρομετάλλευμα είναι το βασικό συστατικό για την παραγωγή χάλυβα, με το 98% του εξορυγμένου σιδήρου να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αυτού του τεχνητού μετάλλου. Ο χάλυβας θεωρείται ευρέως το πιο σημαντικό υλικό στη σύγχρονη κατασκευή και μηχανική, λόγω της ανθεκτικότητας και της ευελιξίας του. Δεν χρησιμοποιείται μόνο για την κατασκευή των πλαισίων γεφυρών και ουρανοξυστών, αλλά και για καθημερινά αντικείμενα όπως ποδήλατα, αυτοκίνητα, εργαλεία και οικιακές συσκευές.

Η ανακάλυψη δεν είναι ωφέλιμη μόνο για τις παγκόσμιες αγορές χάλυβα, αλλά και για την κατανόηση του πλανήτη μας. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Curtin στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας κατάφεραν να εκτιμήσουν ότι οι σχηματισμοί σιδηρομεταλλεύματος στην περιοχή είναι περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ετών, αναθεωρημένοι από προηγούμενη εκτίμηση 2,2 δισεκατομμυρίων ετών.

«Η εύρεση μιας σύνδεσης μεταξύ αυτών των τεράστιων κοιτασμάτων σιδήρου και των αλλαγών στους κύκλους των υπερ-ηπείρων μας δίνει νέα εικόνα για τις αρχαίες γεωλογικές διαδικασίες», δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Martin Danisík, γεωχρονολόγος που εργάζεται στο έργο.

«Η σύνδεση αυτών των γιγάντιων κοιτασμάτων με τους κύκλους των υπερ-ηπείρων μας δίνει μια πιο σαφή εικόνα για το πώς εξελίχθηκε ο φλοιός της Γης», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η μετακίνηση και η σύγκρουση των χερσαίων μαζών πριν από εκατομμύρια χρόνια πιθανότατα δημιούργησε τις συνθήκες για αυτές τις τεράστιες συσσωρεύσεις. Η έρευνά μας δείχνει ότι αυτά τα κοιτάσματα σχηματίστηκαν σε συνδυασμό με σημαντικά τεκτονικά γεγονότα, υπογραμμίζοντας τη δυναμική φύση της ιστορίας του πλανήτη μας και την πολυπλοκότητα της μεταλλοποίησης του σιδήρου», συμπλήρωσε.

