Ο Μπόρο βρέθηκε ζωντανός: Αίσιο τέλος για τον σκύλο που αγνοούνταν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Εντοπίστηκε ζωντανός ο Μπόρο, ο σκύλος που αγνοούνταν μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων στην Ανταμούζ.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του Μπόρο, του σκύλου που αγνοούνταν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ της Κόρδοβα. Το ζώο εντοπίστηκε ζωντανό το πρωί της Πέμπτης και αναμενόταν να επανενωθεί με την οικογένειά του, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Ισπανία.

Ο Μπόρο, σκύλος μικτής ράτσας (Σνάουτσερ και Ισπανικός Σκύλος Νερού), επέβαινε στην ταχεία αμαξοστοιχία Iryo μαζί με την ιδιοκτήτριά του και την αδελφή της. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με συρμό της Alvia, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, που κόστισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους και άφησε δεκάδες τραυματίες, τα ίχνη του χάθηκαν, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του.

💚¡BORO RESCATADO!



👉Los agentes del INFOCA han rescatado finalmente a Boro. ¡GRACIAS!



💚Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia.



🙏Desde PACMA queremos dar las gracias a todos los voluntarios y efectivos… pic.twitter.com/pkoVUvDwzL — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Τις πρώτες ημέρες μετά το δυστύχημα, ο σκύλος εθεάθη κοντά στον φράχτη της περιοχής όπου σημειώθηκε η σύγκρουση. Παρά τις προσπάθειες των αρχών να τον πλησιάσουν, τράπηκε σε φυγή, γεγονός που επιβεβαίωσε ωστόσο ότι βρισκόταν εν ζωή.

Η οργανωμένη επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησε την Τετάρτη, με τη συμμετοχή μελών του συλλόγου για τα δικαιώματα των ζώων (PACMA), σε συνεργασία με τις Αρχές και παρουσία εκπροσώπου της οικογένειας. Η περιοχή παρέμενε δύσβατη και υπό περιορισμένη πρόσβαση, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν το έργο των διασωστών.

Τελικά, το πρωί της Πέμπτης, άνδρες της INFOCA κατάφεραν να εντοπίσουν τον Μπόρο, όπως επιβεβαίωσε επίσημα ο PACMA. Οι αρχές είχαν θέσει υπό επιτήρηση το σημείο όπου είχε εμφανιστεί, τοποθετώντας παγίδα με τροφή και προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας, προκειμένου να τον προσελκύσει η μυρωδιά τους.

«Μετά από τρεις εξαντλητικές ημέρες, η ιστορία αυτή κλείνει με μια αχτίδα ελπίδας μέσα σε μια ανείπωτη τραγωδία», ανέφερε ο PACMA, ευχαριστώντας τους εθελοντές, τους διασώστες και τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης.