Η άγνωστη περιπέτεια του Πορτοσάλτε: «Το 1993 με έντονη βροχή με παρέσυρε το έντονο νερό στην Αμφιθέας» (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε αποκάλυψε το περιστατικό που βίωσε στο παρελθόν σε ημέρα έντονης κακοκαιρίας στα Νότια Προάστια.

Με αφορμή τις πλημμύρες στην Αττική που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση και είχαν ως αποτέλεσμα την φονική παράσυρση μια γυναίκας από αυτοκίνητο το οποίο είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο όχημα από τα ορμητικά νερά, ο Άρης Ποροσάλτε αποκάλυψε μια προσωπική του περιπέτεια.

Κατά την διάρκεια της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος διηγήθηκε ότι το 1993 μετά τις εκλογές, είχε κινδυνεύσει με το όχημά του, όταν παρασύρθηκε από το ορμητικό νερό στην Λεωφόρο Αμφιθέας.

«Το 1993 μετά τις εκλογές και αφού είχαμε περάσει μια τριετίας ανομβρίας αντίστοιχη με αυτή που περνάμε τώρα, βρέχει έντονα. Έχει χάσει ο Μητσοτάκης και έρχεται μια νεροποντή πολύ ισχυρή. Είμαι στην Αμφιθέας και οδηγώ ένα Starlet της εποχής. Πάω να διασχίσω την Αμφιθέας και τότε με παρέσυρε το νερό. Ήμουν σε μια κατηφορική κλίση και με πήρε το νερό, το οποίο έφτανε στην αρχή της πόρτας. Κι όμως με πήρε...», ανέφερε ο Άρης Πορτοσάλτε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ