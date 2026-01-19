Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τον εκτροχιασμό τρένων (vid)

Τουλάχιστον 24 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δυο σιδηροδρομικοί συρμοί υψηλής ταχύτητας

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο τρένα υψηλής ταχύτητας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους την Κυριακή (18/1), σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν η χωροφυλακή και το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Διευκρίνισε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο κ. Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα».

Η χωροφυλακή ενημέρωση το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 24. Οι αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα (που αναγγέλλεται) πολύ δύσκολη».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε ότι «παρακολουθεί στενά» την εξέλιξη των γεγονότων, διαβεβαιώνοντας πως η κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη «συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες αρχές» που επιχειρούν επιτόπου.

Tragedia ferroviaria en Córdoba (España) 😔 Al menos 10 personas han fallecido y 25 resultaron heridas graves (con un centenar de heridos en total) tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba. Un tren Iryo (Málaga → Madrid-Puerta de… pic.twitter.com/WdAQVj3XUQ — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) January 18, 2026

Από την πλευρά της η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της για το «σοβαρό ατύχημα» και εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια (της) στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων».

Ο απολογισμός θεωρείται πως είναι πιθανό να γίνει πιο βαρύς: νωρίτερα οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έκαναν λόγο για ανθρώπους παγιδευμένους στους συρμούς.

Πάντως αργότερα ο υπουργός Μεταφορών Πουέντε διαβεβαίωσε πως «όλοι» όσοι χρειάζονται ιατρική βοήθεια «απομακρύνθηκαν» από τους δυο συρμούς.

«Το μέταλλο (των βαγονιών) έχει παραμορφωθεί, με κόσμο στο εσωτερικό», εξήγησε ο Φρανθίσκο Κάρμονα, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα, στη δημόσια τηλεόραση TVE. «Τα πάντα έχουν καταστραφεί εντελώς», ανέφερε. «Χρειάστηκε να μετακινήσουμε πτώμα για να μπορέσουμε να φθάσουμε σε επιζήσαντες», πρόσθεσε.

«Ταινία φρίκης», έλεγαν οι επιβάτες

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είπε επιβάτης, ο Λούκας Μεριάκο, που επέβαινε στον συρμό της Iryo, στο δίκτυο La Sexta. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», είπε.

«Ήταν σαν σεισμός να χτύπησε το τρένο», ανέφερε από την πλευρά του δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE που επέβαινε στο ένα από τα τρένα στη δημόσια τηλεόραση TVE.

Επιβάτες του βαγονιού όπου βρισκόταν πήραν τα σφυράκια έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα και να αρχίσουν να βγαίνουν από τον συρμό, αφηγήθηκε ακόμη.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, πάνω από 300 άνθρωποι επέβαιναν στον συρμό της Iryo και πάνω από 100 στον άλλο, που ανήκε στην εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

#Internacional | Al menos 21 personas murieron y 30 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que terminó chocando con un Alvia en Adamuz, Córdoba.



Entre las víctimas está el maquinista del segundo convoy. En total, 484 pasajeros… pic.twitter.com/QGVCwSnAw0 — Informatech (@Informatech_ec) January 19, 2026

«Στον μεγάλο μαδριλένικο σταθμό Ατότσα, «αναπτύχθηκαν ομάδες (ψυχολογικής) υποστήριξης για να συνοδεύσουν τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε πως «σκέφτεται» τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που καταγράφτηκε χθες Κυριακή στην Ανδαλουσία, αναφερόμενος σε «τραγωδία» κι υποσχόμενος υποστήριξη της Γαλλίας στην Ισπανία.

Εξαιτίας του δυστυχήματος «η κυκλοφορία των συρμών υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβας, Σεβίλης, Μάλαγας και Ουέλβας (σ.σ. πόλεις της νότιας Ισπανίας) διακόπτεται τουλάχιστον τη νύχτα» της Κυριακής προς Δευτέρα, ανέφερε μέσω X ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Στην Ισπανία δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές άλλης πρόσφατης τραγωδίας, των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την 29η Οκτωβρίου 2024 κυρίως τη Βαλένθια, αφήνοντας πίσω πάνω από 230 νεκρούς.

