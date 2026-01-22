Μεγάλωσε ως κορίτσι, αλλά στα 19 έμαθε την αλήθεια για το σώμα του: Η τραυματική αποκάλυψη που του άλλαξε τη ζωή

Ένας άνδρας μιλά για το σοκ που βίωσε όταν ανακάλυψε στην εφηβεία ότι γεννήθηκε intersex και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ως βρέφος, χωρίς να το γνωρίζει.

Ο Κρίστι Άμπροουζ μεγάλωσε στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και όπως κάθε άλλος έφηβος αγαπούσε τον αθλητισμό, έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο και περνούσε χρόνο στη φύση. Είχε στοργικούς γονείς και μια φαινομενικά κανονική ζωή. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν αρκούσε για να τον κάνει να νιώθει άνετα με το σώμα του.

Ως αγοροκόριτσο, αναγκαζόταν από τη μητέρα του να φοράει «θηλυκά» ρούχα και να κάνει περμανάντ στα μαλλιά του, κάτι που τότε του φαινόταν φυσιολογικό, αν και μέσα του τον βασάνιζε.

Η σοκαριστική αλήθεια που του αποκαλύφθηκε στα 19

Σήμερα, στα 50 του, ο Κρίστι ζει ως Τζιμ. Όπως αποκάλυψε, η οικογένειά του τού έκρυβε μέχρι τα 19 του ένα καθοριστικό μυστικό. Ο Τζιμ γεννήθηκε intersex, με χρωμοσώματα XY, και ως βρέφος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ώστε τα γεννητικά του όργανα να μοιάζουν θηλυκά, έπειτα από ιατρική σύσταση.

Η αποκάλυψη ήρθε κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πανεπιστήμιο και, όπως λέει, «του ανέτρεψε τη ζωή». Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ The Secret of Me του Channel 4, που προβλήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, ο Τζιμ περιέγραψε τη στιγμή της συνειδητοποίησης. Παρακολουθούσε ένα μάθημα φεμινιστικών σπουδών, χωρίς να έχει διαβάσει το υλικό.

«Τα θρανία ήταν σε κύκλο και άρχισα να κοιτάζω γύρω μου. Οι άνθρωποι κουνούσαν το κεφάλι τους με δυσπιστία ή αποστροφή και σκέφτηκα: αυτό πρέπει να είναι καλό», είπε.

Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, διάβασε για παιδιά που γεννιούνται με γεννητικά όργανα εκτός των «αποδεκτών» ορίων και για το πώς γιατροί και γονείς αποφασίζουν το φύλο τους. «Το παιδί έχει το φύλο του επιλεγμένο και επιβεβλημένο από άλλους», είπε, συνειδητοποιώντας σιγά σιγά ότι η περιγραφή αφορούσε τον ίδιο.

Οι ιατρικοί φάκελοι και το απόλυτο σοκ

Ο Τζιμ έσπευσε να ζητήσει τον ιατρικό του φάκελο. Τον άνοιξε μόνος του στο αυτοκίνητο: «Στην κορυφή έγραφε "carrier type, XY". Σκέφτηκα: "τι στο διάολο είναι αυτό; Γιατί μου έκαναν εξετάσεις χρωμοσωμάτων;"», θυμάται.

Αρχικά ένιωσε οργή απέναντι στους γονείς του, Άλις και Τζον, αναρωτώμενος γιατί δεν του είχαν πει την αλήθεια. Σε αρχειακές ηχογραφήσεις, πάντως, οι ίδιοι εξηγούν ότι πίστευαν πως έκαναν το καλύτερο δυνατό για το παιδί τους.

Ο Τζιμ ανέφερε ότι δεχόταν bullying για την εμφάνισή του και ότι υπέστη «πολύ περιττό πόνο». Ο γιατρός Ρίτσαρντ Κάρτερ, που πραγματοποίησε την επέμβαση, δήλωσε ότι θυμάται «ένα βρέφος με αμφίσημα γεννητικά όργανα».

«Το 1976 η ιατρική κοινότητα πίστευε ότι έπρεπε να κατασκευαστεί χειρουργικά το φύλο που φαινόταν πιο εφικτό», είπε, εξηγώντας ότι ήταν «πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθεί κάτι που να μοιάζει με κλειτορίδα παρά με πέος».

Η ζωή μετά την αποκάλυψη: Ένα πρόβλημα που παραμένει ζωντανό

Στα 12 του, η μητέρα του τού είχε πει ότι στο μέλλον θα έκανε κολποπλαστική, ξεσπώντας σε κλάματα. Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, ο Τζιμ σταμάτησε για χρόνια τη λήψη ορμονών. Οι γιατροί του είπαν ότι έπρεπε είτε να ξαναπάρει οιστρογόνα είτε να ξεκινήσει τεστοστερόνη και επέλεξε το δεύτερο.

Όπως λέει, τότε άρχισε να νιώθει καλύτερα στο σώμα του. Αργότερα προχώρησε και σε διπλή μαστεκτομή, προσπαθώντας να «αποαποικιοποιήσει» όσο γινόταν το σώμα του. Σήμερα είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των intersex ατόμων και δηλώνει ευτυχισμένος με τη σύντροφό του, Υβόννη.

Στο τέλος του ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι περίπου 1 στα 2.000 μωρά γεννιούνται με γεννητικές διαφορές που τα καθιστούν «υποψήφια» για χειρουργική επέμβαση. Οι λεγόμενες «διορθωτικές» επεμβάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες, δείχνοντας ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και εξαιρετικά ευαίσθητο.