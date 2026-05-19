Κίνα: Η πτήση των 16 λεπτών που μπορεί να αλλάξει την αεροπορία - Το πείραμα με υδρογόνο που προκαλεί τη Δύση

Η Κίνα δοκίμασε κινητήρα υδρογόνου σε πτήση 16 λεπτών, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη γενιά αεροπορίας και αμφισβητώντας τα συμβατικά καύσιμα.

Ένα πειραματικό βήμα που ενδέχεται να επηρεάσει το μέλλον της παγκόσμιας αεροπορίας πραγματοποίησε η Κίνα, δοκιμάζοντας για πρώτη φορά έναν κινητήρα αεροσκάφους υψηλής ισχύος που λειτουργεί με υδρογόνο, σε μια πτήση διάρκειας 16 λεπτών που θεωρείται ορόσημο για την τεχνολογία εναλλακτικών καυσίμων.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στην πόλη Zhuzhou, στην επαρχία Hunan, με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεταφοράς εμπορευμάτων βάρους περίπου 7,5 τόνων. Το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 300 μέτρων, κάλυψε απόσταση 36 χιλιομέτρων και προσγειώθηκε ομαλά, με ταχύτητα που άγγιξε τα 220 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς του προγράμματος, ο βασικός στόχος δεν ήταν η απόσταση ή η διάρκεια, αλλά η επιβεβαίωση ότι ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σταθερά σε πραγματικές συνθήκες πτήσης. Η επιτυχής δοκιμή θεωρείται σημαντική ένδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να περάσει από το εργαστήριο στο πεδίο εφαρμογής.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κινεζικού εγχειρήματος είναι η προσέγγιση στο ίδιο το υδρογόνο. Σε αντίθεση με δυτικά προγράμματα, όπως της Airbus, που μετατρέπουν το υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω κυψελών καυσίμου, η κινεζική μέθοδος βασίζεται στην απευθείας καύση του καυσίμου μέσα στον κινητήρα, με τρόπο αντίστοιχο της συμβατικής κηροζίνης.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ενεργειακά πιο αποδοτική για μεγαλύτερα αεροσκάφη, αλλά συνοδεύεται από τεχνικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της αποθήκευσης υγρού υδρογόνου σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, που φτάνουν περίπου τους -253 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα κόστους, υποδομών και ασφάλειας, τα οποία θα καθορίσουν αν η τεχνολογία μπορεί να γίνει εμπορικά βιώσιμη τα επόμενα χρόνια.

Η Κίνα αντιμετωπίζει το πρόγραμμα ως στρατηγικής σημασίας επένδυση, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ενεργειακής αβεβαιότητας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την ανάπτυξη αυτόνομης τεχνολογικής υπεροχής.

Αν και η χρήση υδρογόνου σε εμπορικά επιβατικά αεροσκάφη παραμένει μακρινή προοπτική, η συγκεκριμένη δοκιμή δείχνει ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την επόμενη γενιά αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ