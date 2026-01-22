Η Τραϊάνα Ανανία αποκάλυψε ότι πριν λίγες μέρες δέχθηκε ανήθικη πρόταση στα μπουζούκια (vid)

Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε για την κακοποίηση που βίωσε από κοντινό πρόσωπο της οικογένειάς της, ενώ αποκάλυψε ότι πριν μερικές μέρες δέχθηκε ανήθικη πρόταση στα μπουζούκια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Real View» του OPEN βρέθηκε η Τραϊάνα Ανανία. Η τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κακοποίηση που βίωσε από κοντινό πρόσωπο της οικογένειάς της σε μικρή ηλικία και στην αμφισβήτηση που δέχθηκε από τους γονείς της.

«Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο. Την πρώτη φορά που το είπα στους γονείς μου 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την “πόρτα” γιατί αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχθούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω.

Θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους. Άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Εγώ ήμουν 4-5 χρονών κι όταν το είπα στα 22 στους γονείς μου με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί. Εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει ότι είναι καλός γονέας κινδυνεύει», δήλωσε η Τραϊάνα Ανανία.

Και στη συνέχεια προχώρησε σε μία ακόμα αποκάλυψη για κάτι που τις συνέβαινε πριν λίγες ημέρες: «Τελειώνω τη δουλειά μου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει ο ατζέντης ότι άνοιξε μία θέση σε ένα μαγαζί. Και του λέω έχεις πει στον ιδιοκτήτη ότι δεν κάνω κονσομασιόν; Το έχεις πει ε, γιατί έχω δει διαφορά περίεργα. Και μου λέει περίμενε να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Υπάρχει κονσομασιόν το 2026! Και δεν πήρε πάντως ποτέ πίσω τηλέφωνο, κάτι που ήξερα φυσικά».

Για να συμπληρώσει: «Ξέρετε τι είναι κονσομασιόν; Ας πούμε λίγο. Τραγουδάει η τραγουδίστρια και επειδή της έχουν πετάξει 5 λουλούδια, η κοπέλα θα πρέπει να κατέβει και να κάτσει στο τραπέζι με τον κύριο και να του κάνει παρέα».