Ένα νεόκτιστο παραθαλάσσιο συγκρότημα στα Florida Keys πωλείται για 40 εκατ. δολάρια

Νέο πολυτελές συγκρότημα στα Florida Keys με ιδιωτική παραλία και ιστορικό παρελθόν βγαίνει στην αγορά για 40 εκατομμύρια δολάρια, προσελκύοντας διεθνές ενδιαφέρον.

Αναστάτωση στην αγορά πολυτελών ακινήτων προκαλεί νεόκτιστο παραθαλάσσιο συγκρότημα στα Florida Keys, το οποίο βγήκε προς πώληση έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας μία από τις ακριβότερες διαθέσιμες καταχωρήσεις στην περιοχή.

Το ακίνητο εκτείνεται σε περίπου επτά στρέμματα στο Plantation Key και διαθέτει ιδιωτική αμμώδη παραλία με πρόσοψη 480 ποδιών στον ωκεανό, στοιχείο που το καθιστά εξαιρετικά σπάνιο για την αγορά της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη πώληση στην ευρύτερη περιοχή των Keys, με ένα ακόμη ακίνητο σε κοντινή απόσταση να έχει τιμή άνω των 40 εκατ. δολαρίων (42).

Το οικόπεδο φιλοξενούσε παλαιότερα το κτήμα του φυσιοδίφη Herbert Zim, ιδρυτή της σειράς Golden Guides, το οποίο για δεκαετίες λειτουργούσε ως οικογενειακή κατοικία και κέντρο συγγραφικής δραστηριότητας.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, μετέτρεψε το ακίνητο σε σύγχρονο συγκρότημα μέσα σε τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνοντας μια κύρια κατοικία 761.8 τετραγωνικά μέτρα και έναν ανακαινισμένο ξενώνα.

Στους εξωτερικούς χώρους δεσπόζει πισίνα μήκους 36 μέτρων, ιδιωτική παραλία και αποβάθρα με βάθος που επιτρέπει πρόσδεση μεγάλων σκαφών, ενώ η περιοχή φιλοξενεί πλούσια άγρια ζωή.

Ο κατασκευαστής άφησε ορισμένα στοιχεία ημιτελή, ώστε ο επόμενος ιδιοκτήτης να διαμορφώσει τον χώρο σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, ενώ το ακίνητο προσφέρεται και τμηματικά προς πώληση σε ξεχωριστά οικόπεδα.

Το ενδιαφέρον για το ακίνητο παραμένει έντονο, καθώς οι μεσίτες εκτιμούν ότι συνδυάζει σπάνια χαρακτηριστικά που δύσκολα βρίσκονται ακόμη και στην υπερπολυτελή αγορά των Florida Keys. Η δυνατότητα ιδιωτικής παραλίας, το μεγάλο βάθος για σκάφη και η ιστορική σύνδεση με τον Herbert Zim προσδίδουν επιπλέον αξία στο ακίνητο, το οποίο απευθύνεται σε αγοραστές υψηλού προφίλ και μεγάλης περιουσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το εξωτερικό.

Οι αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες σπανίζουν, γεγονός που διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα παρά τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς ακινήτων.

Η καταχώριση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στον κλάδο των πολυτελών ακινήτων, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές της χρονιάς στην περιοχή.

