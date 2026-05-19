Ανατροπή στην ιστορία της Ιαπωνίας: Νέα ανάλυση DNA αποκαλύπτει «κρυφό» πρόγονο

Νέα γενετική έρευνα στην Ιαπωνία αποκαλύπτει μια άγνωστη προγονική ομάδα και DNA Νεάντερταλ που συνδέεται με σύγχρονες ασθένειες.

Μια από τις μεγαλύτερες γενετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ιαπωνία έρχεται να αμφισβητήσει τη θεωρία που κυριαρχούσε επί δεκαετίες για την καταγωγή του ιαπωνικού πληθυσμού. Επιστήμονες του ερευνητικού κέντρου RIKEN υποστηρίζουν πλέον ότι οι σύγχρονοι Ιάπωνες δεν προέρχονται μόνο από δύο αρχαίες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά πιθανότατα και από μια τρίτη, μέχρι σήμερα υποτιμημένη, γενετική γραμμή.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, βασίστηκε στην ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος περισσότερων από 3.200 ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Οι ερευνητές εντόπισαν γενετικά ίχνη που φαίνεται να συνδέονται με τον αρχαίο λαό Emishi, ο οποίος κατοικούσε στη βορειοανατολική Ιαπωνία και είχε μελετηθεί -σε περιορισμένο βαθμό- στο παρελθόν.

Μέχρι σήμερα, η επικρατέστερη θεωρία ανέφερε ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας σχηματίστηκε από τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες Jomon και από μεταγενέστερους αγροτικούς πληθυσμούς της Ανατολικής Ασίας που έφεραν την καλλιέργεια ρυζιού και νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα, με πολλαπλά μεταναστευτικά κύματα να διαμορφώνουν τη γενετική ταυτότητα της χώρας.

Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης σημαντικές γενετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις περιοχές της Ιαπωνίας. Η καταγωγή των Jomon εμφανίζεται εντονότερη στην Οκινάουα, ενώ στη δυτική Ιαπωνία εντοπίστηκαν ισχυρότερες συνδέσεις με πληθυσμούς των Κινέζων Χαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με το DNA των Νεάντερταλ και των αρχαίων Ντενίσοβαν, που διασταυρώθηκαν με τον Homo sapiens πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι ερευνητές εντόπισαν γενετικά τμήματα που σχετίζονται με παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2, η στεφανιαία νόσος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο καρκίνος του προστάτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η έρευνα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων θεραπειών στο μέλλον, ενώ παράλληλα ανοίγει νέο κεφάλαιο στη μελέτη της ιστορίας και της γενετικής εξέλιξης των λαών της Ανατολικής Ασίας.

