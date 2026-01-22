Το 10λεπτο διάλειμμα για καφέ μπορεί να στοιχίσει την απόλυση: Απόφαση-καμπανάκι από γερμανικό δικαστήριο

Απόφαση Δικαστηρίου στο Χαμ δείχνει ότι ένα μη καταγεγραμμένο διάλειμμα για καφέ μπορεί να θεωρηθεί απάτη σχετικά με το χρόνο εργασίας και να οδηγήσει σε άμεση απόλυση.

Ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ θεωρείται για πολλούς εργαζόμενους ακίνδυνη ρουτίνα μέσα σε μια εργάσιμη ημέρα. Ωστόσο, πρόσφατη δικαστική απόφαση στη Γερμανία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: όταν ο χρόνος εργασίας καταγράφεται ηλεκτρονικά, ακόμη και τα λίγα λεπτά απουσίας μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρό εργασιακό παράπτωμα.

Το Εργατικό Δικαστήριο του Χαμ επικύρωσε την άμεση απόλυση εργαζόμενης, κρίνοντας ότι η μη καταγεγραμμένη διακοπή εργασίας συνιστά απάτη στον χρόνο εργασίας, που οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης.

Η υπόθεση αφορά καθαρίστρια που εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση από το 2013. Στις 8 Οκτωβρίου 2021, προσήλθε κανονικά στην εργασία της και «χτύπησε κάρτα» για την έναρξη της βάρδιας. Περίπου μισή ώρα αργότερα, αποχώρησε από τον χώρο εργασίας της για τουλάχιστον δέκα λεπτά, προκειμένου να πάει για καφέ, χωρίς όμως να καταγράψει τη διακοπή στο σύστημα παρακολούθησης χρόνου.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου, ο εργοδότης της προχώρησε σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση. Η εργαζόμενη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι το διάλειμμα ήταν μικρής διάρκειας και δεν δικαιολογούσε τόσο αυστηρό μέτρο. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν συμμερίστηκε τη θέση της.

Η εμπιστοσύνη πάνω απ’ όλα

Στο σκεπτικό της απόφασης, το δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι το κρίσιμο στοιχείο δεν ήταν η διάρκεια της απουσίας, αλλά το γεγονός της εσφαλμένης καταγραφής του αμειβόμενου χρόνου εργασίας. Όπως επισημάνθηκε, όταν ένας εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώνει ο ίδιος τον χρόνο εργασίας του, φέρει αυξημένη ευθύνη, καθώς ο εργοδότης πρέπει να μπορεί να βασίζεται απόλυτα στην ακρίβεια των στοιχείων.

Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης θεωρήθηκε κατάχρηση εμπιστοσύνης. Μάλιστα, η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω όταν η εργαζόμενη παραδέχτηκε την επίσκεψή της στην καφετέρια μόνο αφού της παρουσιάστηκαν φωτογραφικά στοιχεία. Το δικαστήριο χαρακτήρισε τη στάση αυτή ως ένδειξη σκόπιμης παραπλάνησης και μίλησε για «ανεπανόρθωτη απώλεια εμπιστοσύνης».

Σύμφωνα με την απόφαση, τέτοιου είδους περιστατικά δεν θεωρούνται ασήμαντα, καθώς αφορούν ψευδή δήλωση αμειβόμενου χρόνου. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε ότι η άμεση λύση της εργασιακής σχέσης χωρίς προειδοποίηση ήταν νόμιμη.

Η υπόθεση λειτουργεί πλέον ως προειδοποίηση για εργαζόμενους και εργοδότες: στην εποχή των ψηφιακών συστημάτων καταγραφής, ακόμη και το πιο σύντομο διάλειμμα μπορεί να έχει απρόβλεπτες και δυσάρεστες συνέπειες, αν δεν δηλωθεί σωστά.

