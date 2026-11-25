Έντονη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από την Τετάρτη (25/11), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιόνια, ενώ αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης (25/11), καθώς ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές και ψυχρότερες αέριες μάζες. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση, η οποία σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 10 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο (28-29/11) το σκηνικό θα θυμίζει πλέον χειμώνα.

Βροχές από το βράδυ της Τετάρτης

Για σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν περισσότερο από τις βραδινές ώρες. Αρχικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τη δυτική Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους, με σημαντική ενίσχυση στο βόρειο Ιόνιο, όπου τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια, ενώ στην Αθήνα η μέγιστη τιμή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 16 βαθμών Κελσίου.

Ισχυρές καταιγίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή

Την Πέμπτη (26/11) η κακοκαιρία θα αρχίσει να οργανώνεται, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά τις βόρειες περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και στις δυτικές παράκτιες περιοχές της Ηπείρου. Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη άνοδο.

Την Παρασκευή (27/11) η κακοκαιρία θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές. Βροχές αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε μεγάλα ύψη βροχής. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 20 βαθμούς στα ανατολικά και τα νότια.

Χιόνια στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο (28-29/11) αναμένεται να είναι το πιο δύσκολο διάστημα της κακοκαιρίας. Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Το Σάββατο (28/11) προβλέπονται ισχυρές και κατά τόπους παρατεταμένες βροχοπτώσεις, καθώς και έντονες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ την Κυριακή (29/11) δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις κυρίως στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας να αναμένεται να έχουν μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής.

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