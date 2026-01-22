Υπόγεια σύνδεση Ρίνο-Gigafactory: Το φιλόδοξο σχέδιο του Έλον Μασκ για σήραγγα στην έρημο της Νεβάδα

Η The Boring Company εξετάζει την κατασκευή υπόγειας σήραγγας που θα συνδέει το Ρίνο με το Gigafactory της Tesla στη Νεβάδα, ως απάντηση στην αυξανόμενη κυκλοφοριακή πίεση και τα ατυχήματα.

Ακόμη ένα φιλόδοξο εγχείρημα στον τομέα των μεταφορών φαίνεται να εξετάζει ο Έλον Μασκ, αυτή τη φορά στην καρδιά της ερήμου της Νεβάδα. Η The Boring Company, η εταιρεία που ίδρυσε ο Αμερικανός κροίσος με στόχο την ανάπτυξη υπόγειων συστημάτων μετακίνησης, διερευνά τη δυνατότητα κατασκευής μιας σήραγγας που θα συνδέει την πόλη Ρίνο με το Gigafactory της Tesla, στο Βιομηχανικό Κέντρο Tahoe-Reno.

Η πρόταση έρχεται ως απάντηση στα ολοένα και πιο έντονα προβλήματα κυκλοφορίας που καταγράφονται στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη γύρω από το Gigafactory έχει αυξήσει κατακόρυφα τις καθημερινές μετακινήσεις χιλιάδων εργαζομένων, επιβαρύνοντας σοβαρά το οδικό δίκτυο και εντείνοντας τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό Fortune, η προτεινόμενη σήραγγα θα διέρχεται κάτω από τμήμα αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου εννέα μιλίων. Ωστόσο, το έργο βρίσκεται ακόμη σε καθαρά διερευνητικό στάδιο, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί βασικές παράμετροι.

Η Αρχή Οικονομικής Ανάπτυξης της Δυτικής Νεβάδα (EDAWN) έχει ήδη εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 50.000 δολαρίων προς τη The Boring Company, με σκοπό την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης. Η μελέτη θα αξιολογήσει κατά πόσο το έργο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο, πριν ληφθούν οποιεσδήποτε δεσμευτικές αποφάσεις.

Κυκλοφοριακή πίεση και αδιέξοδα υποδομών

Η Διαπολιτειακή Οδός 80, βασικός άξονας που συνδέει το Ρίνο με το βιομηχανικό σύμπλεγμα όπου εδρεύει το Gigafactory, καταγράφει σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας. Σε ορισμένα σημεία, ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει μόλις δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, γεγονός που οδηγεί σε συχνή συμφόρηση και αυξημένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.

Αν και η ιδέα της υπόγειας σύνδεσης έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα: το ακριβές μήκος της σήραγγας, το συνολικό κόστος κατασκευής, αλλά και το είδος του συστήματος μεταφοράς. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα αφορά ιδιωτικά οχήματα, αυτόνομα μέσα μεταφοράς ή κάποιο μοντέλο αντίστοιχο με το υπόγειο δίκτυο που λειτουργεί ήδη στο Λας Βέγκας.

Εναλλακτικά σενάρια μετακίνησης

Παράλληλα με τη μελέτη της σήραγγας, υπάρχουν κι άλλες προτάσεις για την αποσυμφόρηση της περιοχής. Η Tesla και η Panasonic στηρίζουν μια ανεξάρτητη ανάλυση για την ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρόμου, αξιοποιώντας την υφιστάμενη σιδηροδρομική υποδομή. Το συγκεκριμένο σχέδιο στοχεύει στη μαζική μεταφορά εργαζομένων και στη μείωση της εξάρτησης από τις μετακινήσεις με ΙΧ.

Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία απόφαση για την έναρξη κατασκευής της σήραγγας. Η τελική στάση θα διαμορφωθεί με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής μελέτης και τη σύγκριση του έργου με άλλες διαθέσιμες λύσεις, ως προς την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και το κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή εμπλοκή της The Boring Company επαναφέρει τη Νεβάδα στο προσκήνιο ως πεδίο δοκιμών για καινοτόμες προσεγγίσεις στην αστική και υπεραστική κινητικότητα. Για την ώρα, η υπόγεια σύνδεση Ρίνο-Gigafactory παραμένει μια ιδέα υπό εξέταση, που αποτυπώνει, ωστόσο, τη φιλοσοφία του Έλον Μασκ να αμφισβητεί τον παραδοσιακό τρόπο των μεταφορών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ