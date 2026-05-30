Ιταλίδα τουρίστρια ζήτησε νερό από τη βρύση σε ξενοδοχείο και κατέληξε στα δικαστήρια

Ιταλίδα τουρίστρια προσέφυγε δικαστικά κατά ξενοδοχείου στα Δολομιτικά βουνά, επειδή το προσωπικό αρνιόταν να της σερβίρει δωρεάν νερό βρύσης, ζητώντας αποζημίωση 2.700 ευρώ.

Οι διακοπές μπορούν να μετατραπούν σε μια στιγμή χαλάρωσης ή σε μια συνεχή διαμάχη για κάτι που θεωρείται βασικό. Αυτό συνέβη σε μια Ιταλίδα τουρίστρια σε ένα θέρετρο στα βουνά των Δολομιτών, όταν εκείνη ήθελε απλώς νερό από τη βρύση για να συνοδεύσει τα γεύματά της, αλλά οι σερβιτόροι τής σέρβιραν μόνο εμφιαλωμένο, το οποίο και έπρεπε να πληρώσει.

Η κατάσταση αυτή κατέληξε μέχρι και στις δικαστικές αίθουσες. Κατά τη διάρκεια της διαμονής της, η τουρίστρια παραπονέθηκε ότι «της αρνούνταν συνεχώς η δυνατότητα να καταναλώσει νερό βρύσης και, αντί αυτού, αναγκαζόταν να αγοράζει εμφιαλωμένο νερό», ανέφερε η εφημερίδα Corriere Alto Adige, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα. Η γυναίκα κατέθεσε στη συνέχεια μήνυση.

Το νερό ως παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα

Η αιτιολογία της ήταν ότι το νερό αποτελεί «φυσικό πόρο και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα» και ότι «η δωρεάν παροχή μιας ελάχιστης ζωτικής ποσότητας είναι απαραίτητη για την κάλυψη βασικών αναγκών και πρέπει να είναι εγγυημένη», όπως έγραψε η Il Corriere.

Για την ίδια, το νερό της βρύσης αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει ένα εστιατόριο ή ένα ξενοδοχείο, «ακριβώς όπως περιμένει κανείς να βρει ένα κρεβάτι με σεντόνια, ένα δωμάτιο με θέρμανση και σαπούνι στο μπάνιο». Για τον λόγο αυτό, ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για «οικονομική ζημία και ψυχική οδύνη».

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Όταν η υπόθεση έφτασε στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και στο εφετείο, οι δικαστές απέρριψαν το αίτημά της. Η γυναίκα άσκησε έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας.

Το ανώτατο δικαστικό όργανο επιβεβαίωσε ότι στην Ιταλία δεν υφίσταται κανένας νόμος που να υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες εστιατορίων ή ξενοδοχείων να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπει οριστικά στο αρχείο. Μάλιστα, στην Ιταλία, το να ζητήσει κανείς δωρεάν νερό από τη βρύση σε ένα εστιατόριο θεωρείται γενικά δείγμα κακής συμπεριφοράς.

