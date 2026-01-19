Πορτοσάλτε για Παναθηναϊκό: «Από τη μία χαίρομαι για την ΑΕΚ, από την άλλη έχουμε έναν ιδιοκτήτη που δίνει, δίνει, δίνει» (vid)

Οι Άρης Πορτοσάλτε, Δημήτρης Οικονόμου, Άκης Παυλόπουλος και Χάρης Ιωάννου αναφέρθηκαν στον ΣΚΑΪ στην βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το αθηναϊκό ντέρμπι και την βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ σχολίασαν οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. «Να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα σου φίλε», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου στον Άρη Πορτοσάλτε.

«Με κατεβασμένα χέρια... Τι γίνεται; Τι κάνουμε εδώ; Εμείς στηρίζουμε Παναθηναϊκό εδώ. Εγώ ήμουν με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ματς να ξέρεις...», συνέχισε ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

Τότε ο Άρης Ποροσάλτε, γνωστός φίλος της ΑΕΚ αναφέρθηκε στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ και του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο λέγοντας: «Εγώ από τη μία χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα μου, αλλά από την άλλη, δεν το κρύβω, διότι είμαστε σε έναν όμιλο, στον οποίο ο ιδιοκτήτης μας έχει τον Παναθηναϊκό».

Και συνέχισε: «Μια μεγάλη περιπέτεια. Δίνει, δίνει, δίνει... δεν μπορώ να καταλάβω! Έβαλα τα βίντεο γιατί δεν είδα το ματς. Ένας παίκτης, παικταράς δεν το συζητάω, έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα. Η άμυνα που ήταν; Ζητώ συγγνώμη διότι δεν μου πέφτει λόγος για τον Παναθηναϊκό, αλλά η άμυνα που ήταν; Δεν κρύβω, το λέω πολύ ανθρώπινα ότι με στεναχωρεί όταν ένας άνθρωπος εδώ και μια δεκαετία προσπαθεί να βοηθήσει και τα ακούει και από πάνω. Αυτή είναι η φρίκη και το φοβερό».

