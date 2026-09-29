Η Νόρα που διαφώνησε με τον Λιάγκα και οι αιώνιοι «απέναντι» της ελληνικής τηλεόρασης

Η Νόρα Καούρη ευτυχώς «την είπε» στον Γιώργο Λιάγκα, εκείνος πέταξε «καρφί» για την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η απάντηση ήρθε και είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν.

«Του την είπε όντως ή πάλι κλασικοί... δημοσιογράφοι το τόσο το κάναμε τόοοσο;», αναρωτηθήκαμε όταν ακούσαμε ότι η Νόρα Καούρη, νέα συνεργάτιδα στο «Πρωινό», είπε στον αέρα της εκπομπής, με αφορμή τις δηλώσεις του Στάθη Σχίζα, στον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα, «όχι, μισό λεπτό σε αυτό είσαι λάθος».

Μετά είδαμε το βίντεο και πειστήκαμε και μάλιστα, είδαμε τη Νόρα Καούρη να μην κάνει ούτε μισό βήμα πίσω από αυτά που ήθελε να πει και καλά έκανε και ας γινόταν όλο και πιο άβολο το όλο σκηνικό στο πλατό του Πρωινού την περασμένη Πέμπτη (24/9).

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