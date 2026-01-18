Ταξιδιωτική προειδοποίηση για 16 χώρες εξέδωσε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Εξωετρικών της Βρετανίας εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση για 16 χώρες, εξαιτίας των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Foreign Office, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια, με επίκεντρο το Ιράν, όπου συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και οι βίαιες καταστολές.

Τι καλούνται να κάνουν οι ταξιδιώτες μετά την έκτακτη προειδοποίηση;

Η προειδοποίηση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης, πρέπει οι Βρετανοί πολίτες να λάβουν λογικά και εξατομικευμένα μέτρα προστασίας. Κάθε ταξιδιώτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την ασφάλειά του και το κράτος δεν φέρει γενική ευθύνη διάσωσης των πολιτών στο εξωτερικό».

Το Foreign Office καταλήγει πως η συγκυρία αποτυπώνει μια περίοδο αυξημένων κινδύνων, συστήνοντας στους ταξιδιώτες να αποφεύγουν βεβιασμένες αποφάσεις και να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στις χώρες, πριν οποιοδήποτε ταξίδι.

Οι 16 χώρες για τις οποίες εξέδωσε προειδοποίηση το βρετανικό ΥΠ.ΕΞ.

Ανάμεσα στις 16 χώρες περιλαμβάνονται και αρκετά δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα ΗΑΕ και η Κύπρος, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Για ορισμένες χώρες, όπως το Ιράν, η Υεμένη και η Συρία, ισχύουν ήδη οι αυστηρότερες συστάσεις, που αποτρέπου κάθε ταξίδι.

Αναλυτικά οι 16 χώρες:

Τουρκία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Υεμένη Συρία Σαουδική Αραβία Κατάρ Ομάν Λιβύη Λίβανος Κουβέιτ Ιορδανία Ιράκ Αίγυπτος Κύπρος Μπαχρέιν Ιράν

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ