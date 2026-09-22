Τηλεθέαση: Τι είδαν οι Έλληνες το πρώτο βράδυ της νέας σεζόν - Τα νούμερα που έκαναν οι νέες σειρές

Πρώτη μέτρηση για την τηλεθέαση τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τι είδαν οι Έλληνες το πρώτο βράδυ της νέας σεζόν, τι νούμερα που έκαναν οι νέες σειρές.

Aνοιξε η νέα τηλεοπτική σεζόν με τη μάχη πλέον να αναμένεται σφοδρή ανάμεσα στα κανάλια με τη μητέρα των μαχών να μην είναι άλλη από την prime time δηλαδή την ζώνη υψηλής τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου βρέθηκε το «Σόϊ» του Alpha το μόνο πρόγραμμα που έσπασε το φράγμα του 1 εκ. τηλεθεατών (1.035.000 τηλεθεατές) με 28,6% στο σύνολο του κοινού και 30,4% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

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