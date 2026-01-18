Μία αυθόρμητη και ζεστή κίνηση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται και κέρασε σφηνάκια όσους περίμεναν υπομονετικά στην ουρά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει και συνομίλησε με τους θαυμαστές του, που περίμεναν να μπουν για να τον απολαύσουν live.

Ο τραγουδιστής τους χαιρέτησε με χαμόγελο λέγοντας «Αγάπες μου, τι κάνετε;», με το κοινό να του απαντά ενθουσιασμένο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «όσο ζω Μαζώ» και «νάτος ο άρχοντας».

«Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε»

Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο, ο τραγουδιστής ακούγεται να λέει: «Φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά», προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

Αμέσως μετά, καταγράφεται η στιγμή που σερβιτόρος βγαίνει στον δρόμο κρατώντας έναν δίσκο γεμάτο σφηνάκια και τα μοιράζει στον κόσμο που περίμενε έξω από το κέντρο.

Το βίντεο που ξεχώρισε και συζητήθηκε στα social media

Η κίνηση του Γιώργου Μαζωνάκη σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά στα social media, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για έναν καλλιτέχνη που παραμένει κοντά στο κοινό του και δεν ξεχνά όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια.

Το σχετικό βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση του τραγουδιστή με τους θαυμαστές του.

