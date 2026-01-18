Έρευνα αποκαλύπτει ποιοι τετραψήφιοι κωδικοί εμφανίζονται συχνότερα σε διαρροές δεδομένων στο dark web.

Η επιλογή ενός εύκολου, απλού ή προβλέψιμου PIN μπορεί να φαίνεται πρακτική στην καθημερινότητα, αλλά αυξάνει άμεσα και δραματικά τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής ή της κάρτας σου, λειτουργεί ως «ανοιχτή πόρτα» για όλα τα δεδομένα: τραπεζικές εφαρμογές, αποθηκευμένους κωδικούς κλπ...

Η σκέψη πίσω από την επιλογή PIN

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Australian Broadcasting Corporation, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα απ' τη βάση HavelBeenPwned.com, υπάρχουν συγκεκριμένοι τετραψήφιοι κωδικοί που εμφανίζονται ξανά και ξανά σε παραβιάσεις δεδομένων στο dark web.

Στην κορυφή της λίστας, βέβαια, βρίσκεται το διαβόητο 1234 (ανάθεμα ποιοι το χρησιμοποιούν ακόμα!), ενώ ακολουθούν κωδικοί με επαναλαμβανόμενα ψηφία ή απλά αριθμητικά μοτίβα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 30 απ' τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN ξεκινούν με 19 ή 20, κάτι που δείχνει πως πολλοί χρήστες επιλέγουν ως κωδικό τη χρονολογία γέννησής τους. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό καθιστά τους κωδικούς εξαιρετικά ευάλωτους, ειδικά αν έχει κάποιος πρόσβαση σε βασικές προσωπικές πληροφορίες.

Τα 50 πιο συχνά PIN που έχουν διαρρεύσει στο dark web

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κωδικοί που εμφανίζονται συχνότερα σε διαρροές στο dark web είναι οι εξής:

1234 1111 0000 1342 1212 2222 4444 1122 1986 2020 7777 5555 1989 9999 6969 2004 1010 4321 6666 1984 1987 1985 8888 2000 1980 1988 1982 2580 1313 1990 1991 1983 1978 1979 1995 1994 1977 1981 3333 1992 1975 2005 1993 1976 1996 2002 1973 2468 1998 1974

Όπως προαναφέραμε, οι περισσότεροι απ' τους παραπάνω βασίζονται σε απλά αριθμητικά μοτίβα (1234, 4321), σε επαναλήψεις (1111, 7777) και σε προσωπικές ημερομηνίες συνήθως γεννήσεως (2000, 1974).

Πως να επιλέξεις ασφαλή και σωστό PIN

Ελπίζω να μην έχεις πέσει κι εσύ στην παγίδα. Αν ναι, οι ειδικοί σου έχουν τη λύση για έναν ασφαλέστερο κωδικό:

Αρχικά απέφυγε σημαντικές ημερομηνίες της ζωής σου και επαναλαμβανόμενους αριθμούς Επέλεξε έναν τυχαίο συνδυασμό χωρίς κάποιο προφανές μοτίβο Να αλλάζεις το PIN ανά τακτά χρονικά διαστήματα Και τέλος, να έχεις ενεργοποιημένους πάντα τους βιομετρικούς ελέγχους, όπου είναι διαθέσιμοι

