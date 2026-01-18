Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web
- Η σκέψη πίσω από την επιλογή PIN
- Τα 50 πιο συχνά PIN που έχουν διαρρεύσει στο dark web
- Πως να επιλέξεις ασφαλή και σωστό PIN
Η επιλογή ενός εύκολου, απλού ή προβλέψιμου PIN μπορεί να φαίνεται πρακτική στην καθημερινότητα, αλλά αυξάνει άμεσα και δραματικά τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής ή της κάρτας σου, λειτουργεί ως «ανοιχτή πόρτα» για όλα τα δεδομένα: τραπεζικές εφαρμογές, αποθηκευμένους κωδικούς κλπ...
Η σκέψη πίσω από την επιλογή PIN
Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Australian Broadcasting Corporation, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα απ' τη βάση HavelBeenPwned.com, υπάρχουν συγκεκριμένοι τετραψήφιοι κωδικοί που εμφανίζονται ξανά και ξανά σε παραβιάσεις δεδομένων στο dark web.
Στην κορυφή της λίστας, βέβαια, βρίσκεται το διαβόητο 1234 (ανάθεμα ποιοι το χρησιμοποιούν ακόμα!), ενώ ακολουθούν κωδικοί με επαναλαμβανόμενα ψηφία ή απλά αριθμητικά μοτίβα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 30 απ' τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN ξεκινούν με 19 ή 20, κάτι που δείχνει πως πολλοί χρήστες επιλέγουν ως κωδικό τη χρονολογία γέννησής τους. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό καθιστά τους κωδικούς εξαιρετικά ευάλωτους, ειδικά αν έχει κάποιος πρόσβαση σε βασικές προσωπικές πληροφορίες.
Τα 50 πιο συχνά PIN που έχουν διαρρεύσει στο dark web
Σύμφωνα με την έρευνα, οι κωδικοί που εμφανίζονται συχνότερα σε διαρροές στο dark web είναι οι εξής:
- 1234
- 1111
- 0000
- 1342
- 1212
- 2222
- 4444
- 1122
- 1986
- 2020
- 7777
- 5555
- 1989
- 9999
- 6969
- 2004
- 1010
- 4321
- 6666
- 1984
- 1987
- 1985
- 8888
- 2000
- 1980
- 1988
- 1982
- 2580
- 1313
- 1990
- 1991
- 1983
- 1978
- 1979
- 1995
- 1994
- 1977
- 1981
- 3333
- 1992
- 1975
- 2005
- 1993
- 1976
- 1996
- 2002
- 1973
- 2468
- 1998
- 1974
Όπως προαναφέραμε, οι περισσότεροι απ' τους παραπάνω βασίζονται σε απλά αριθμητικά μοτίβα (1234, 4321), σε επαναλήψεις (1111, 7777) και σε προσωπικές ημερομηνίες συνήθως γεννήσεως (2000, 1974).
Πως να επιλέξεις ασφαλή και σωστό PIN
Ελπίζω να μην έχεις πέσει κι εσύ στην παγίδα. Αν ναι, οι ειδικοί σου έχουν τη λύση για έναν ασφαλέστερο κωδικό:
- Αρχικά απέφυγε σημαντικές ημερομηνίες της ζωής σου και επαναλαμβανόμενους αριθμούς
- Επέλεξε έναν τυχαίο συνδυασμό χωρίς κάποιο προφανές μοτίβο
- Να αλλάζεις το PIN ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- Και τέλος, να έχεις ενεργοποιημένους πάντα τους βιομετρικούς ελέγχους, όπου είναι διαθέσιμοι