Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web

Έρευνα αποκαλύπτει ποιοι τετραψήφιοι κωδικοί εμφανίζονται συχνότερα σε διαρροές δεδομένων στο dark web.

Η επιλογή ενός εύκολου, απλού ή προβλέψιμου PIN μπορεί να φαίνεται πρακτική στην καθημερινότητα, αλλά αυξάνει άμεσα και δραματικά τον κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής ή της κάρτας σου, λειτουργεί ως «ανοιχτή πόρτα» για όλα τα δεδομένα: τραπεζικές εφαρμογές, αποθηκευμένους κωδικούς κλπ...

Η σκέψη πίσω από την επιλογή PIN

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Australian Broadcasting Corporation, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα απ' τη βάση HavelBeenPwned.com, υπάρχουν συγκεκριμένοι τετραψήφιοι κωδικοί που εμφανίζονται ξανά και ξανά σε παραβιάσεις δεδομένων στο dark web.

Στην κορυφή της λίστας, βέβαια, βρίσκεται το διαβόητο 1234 (ανάθεμα ποιοι το χρησιμοποιούν ακόμα!), ενώ ακολουθούν κωδικοί με επαναλαμβανόμενα ψηφία ή απλά αριθμητικά μοτίβα.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 30 απ' τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN ξεκινούν με 19 ή 20, κάτι που δείχνει πως πολλοί χρήστες επιλέγουν ως κωδικό τη χρονολογία γέννησής τους. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό καθιστά τους κωδικούς εξαιρετικά ευάλωτους, ειδικά αν έχει κάποιος πρόσβαση σε βασικές προσωπικές πληροφορίες.

Τα 50 πιο συχνά PIN που έχουν διαρρεύσει στο dark web

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κωδικοί που εμφανίζονται συχνότερα σε διαρροές στο dark web είναι οι εξής:

  1. 1234
  2. 1111
  3. 0000
  4. 1342
  5. 1212
  6. 2222
  7. 4444
  8. 1122
  9. 1986
  10. 2020
  11. 7777
  12. 5555
  13. 1989
  14. 9999
  15. 6969
  16. 2004
  17. 1010
  18. 4321
  19. 6666
  20. 1984
  21. 1987
  22. 1985
  23. 8888
  24. 2000
  25. 1980
  26. 1988
  27. 1982
  28. 2580
  29. 1313
  30. 1990
  31. 1991
  32. 1983
  33. 1978
  34. 1979
  35. 1995
  36. 1994
  37. 1977
  38. 1981
  39. 3333
  40. 1992
  41. 1975
  42. 2005
  43. 1993
  44. 1976
  45. 1996
  46. 2002
  47. 1973
  48. 2468
  49. 1998
  50. 1974

Όπως προαναφέραμε, οι περισσότεροι απ' τους παραπάνω βασίζονται σε απλά αριθμητικά μοτίβα (1234, 4321), σε επαναλήψεις (1111, 7777) και σε προσωπικές ημερομηνίες συνήθως γεννήσεως (2000, 1974).

Πως να επιλέξεις ασφαλή και σωστό PIN

Ελπίζω να μην έχεις πέσει κι εσύ στην παγίδα. Αν ναι, οι ειδικοί σου έχουν τη λύση για έναν ασφαλέστερο κωδικό:

  1. Αρχικά απέφυγε σημαντικές ημερομηνίες της ζωής σου και επαναλαμβανόμενους αριθμούς
  2. Επέλεξε έναν τυχαίο συνδυασμό χωρίς κάποιο προφανές μοτίβο
  3. Να αλλάζεις το PIN ανά τακτά χρονικά διαστήματα
  4. Και τέλος, να έχεις ενεργοποιημένους πάντα τους βιομετρικούς ελέγχους, όπου είναι διαθέσιμοι

