Ισπανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί μετά από εκτροχιασμό δύο τρένων στην Κόρδοβα

Δύο ταχείες αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην Ανταμούζ, στην Κόρδοβα. Τουλάχιστον δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες και διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων κοντά στην Ανταμούζ, στην επαρχία Κόρδοβα της Ισπανίας. Το πρώτο τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας τον δεύτερο εκτροχιασμό.

Ο Σαλβαδόρ Χιμένες, δημοσιογράφος του RNE που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα, περιέγραψε σοκαριστικές σκηνές: «Ένα από τα βαγόνια είχε ανατραπεί, με σπασμένα παράθυρα. Κλήθηκε αμέσως το ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν στο τρένο για να συνδράμει. Χρησιμοποιήθηκαν σφυριά για να σπάσουν τα παράθυρα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στο τελευταίο βαγόνι, το οποίο έχει ανατραπεί ολοσχερώς».

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας έχουν αναπτύξει πέντε κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας, ένα όχημα υποστήριξης logistics 061 και τέσσερις μονάδες επείγουσας φροντίδας. Παράλληλα, η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιοι επιβάτες ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι στα ανατραπέντα βαγόνια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις προσπάθειες διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες.

