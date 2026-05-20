Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, σύμφωνα με τα αραβικά ΜΜΕ. Μεγάλη η πιθανότητα να ανακοινωθεί σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με Αραβικά μέσα ενημέρωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγες ώρες αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «μια τελευταία ευκαιρία».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya δεδομένου ότι διαμεσολαβητής είναι το Πακιστάν ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει ότι το τελικό σχέδιο συμφωνίας έχει ολοκληρωθεί.

