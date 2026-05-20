Πιλότος αποκαλύπτει τι συμβαίνει εάν κεραυνός χτυπήσει αεροπλάνο: «Βεβαιωνόμαστε ότι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί»

Ένας επαγγελματίας αεροπόρος εξηγεί πώς τα συστήματα ενός αεροσκάφους αντιδρούν στις ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Όταν πετάμε συχνά κάνουμε ανησυχητικές σκέψεις για το τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ειδικά εάν εμφανιστεί μια καταιγίδα στην πορεία και υπάρχει ο φόβος ότι ένας κεραυνός θα χτυπήσει το αεροπλάνο.

Αυτή την απορία έλυσε ο Ισπανός πιλότος Αλεχάνδρο Λος, ο οποίος εξήγησε στον λογαριασμό του στο TikTok πως τα εμπορικά αεροσκάφη δέχονται πλήγματα από κεραυνούς αρκετά συχνά και θέτει το ερώτημα αν αυτό αποτελεί πραγματικά κίνδυνο όταν συμβαίνει εν μέσω πτήσης.

Ο «κλωβός Φαραντέι» και οι πιο δύσκολες... αναταράξεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει λεπτομερώς, τα αεροσκάφη είναι σχεδιασμένα ως «κλωβός Φαραντέι», πράγμα που σημαίνει ότι ο ηλεκτρισμός του κεραυνού διανέμεται στο εξωτερικό της ατράκτου και δεν εισέρχεται στην καμπίνα.

Με αυτό θέλει να πει ότι ο κεραυνός εισέρχεται από ένα σημείο και εξέρχεται από ένα άλλο χωρίς να επηρεάζει τους επιβάτες, αν και διευκρινίζει πως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να ελεγχθούν τα συστήματα επικοινωνίας και λειτουργίας, για το αν συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά.

@alejandro.lox ¿Qué pasa realmente cuando un rayo impacta en un avión? ⚡️ Es uno de los miedos más comunes… y de los menos entendidos. En este vídeo te explico qué ocurre de verdad y por qué no es tan peligroso como parece. ✈️ Sígueme para entender la aviación desde dentro. ⸻ What actually happens if lightning hits an airplane? ⚡️ It’s one of the most common fears… and one of the least understood. In this video I explain what really happens and why it’s not as dangerous as you might think. ✈️ Follow to understand aviation from the inside. ♬ sonido original - Alejandro Lox | A330 Pilot

Ο πιλότος προσθέτει ότι είναι πολύ πιο πιθανό μια πτήση να επηρεαστεί από αναταράξεις παρά από το πλήγμα ενός κεραυνού, κάτι που συνήθως προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στους ταξιδιώτες.

Στα σχόλια του βίντεο, ορισμένοι χρήστες μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες, όπως το ότι έχουν βρεθεί σε πτήσεις που χτυπήθηκαν από κεραυνούς, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό που πραγματικά τους τρομάζει είναι οι αναταράξεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ