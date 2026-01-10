Θα δει τελικά χιόνι η Αθήνα; Ο Νίκος Καντερές δίνει την απάντηση για την «ψυχρή εισβολή» της Δευτέρας

Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας, ισχυροί βοριάδες και χιόνια σε πολλές περιοχές φέρνει η Δευτέρα, με την Αθήνα να βλέπει νιφάδες αλλά όχι στρώσιμο.

Ο Νίκος Καντερές περιγράφει την επερχόμενη μεταβολή του καιρού ως ένα «χειμωνιάτικο εξπρές» που θα σαρώσει τη χώρα μέσα σε λίγες ώρες. Η ψυχρή εισβολή, η πρώτη για το 2026, αναμένεται από το βράδυ της Κυριακής και θα αποχωρήσει το πρωί της Τρίτης, αφήνοντας πίσω της χαμηλότερες θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι ψυχρές αέριες μάζες προέρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη και κατευθύνονται προς τη χώρα μας μέσω ισχυρού αεροχείμαρρου με βόρεια έως βορειοδυτική κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα θα είναι μια απότομη και σύντομη αλλά έντονη χειμωνιάτικη «επίσκεψη».

Απότομη πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς. Ενδεικτικά, στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει από τους 15 στους 7 βαθμούς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες έντασης 7 με 8 μποφόρ, παρατείνοντας τα απαγορευτικά απόπλου στις ελληνικές θάλασσες. Πρόκειται για συνέχεια ενός ήδη πολυήμερου διαστήματος έντονων ανέμων, που είχαν προηγουμένως δυτική και νοτιοδυτική διεύθυνση.

Πού θα πέσουν τα περισσότερα χιόνια

Ο Νίκος Καντερές ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για χιονιά αντίστοιχο με εκείνον του 2017. Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα μείνουν εκτός, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις περιοχές ανατολικά της Πίνδου.

Τα περισσότερα χιόνια αναμένεται να δεχθεί η Εύβοια, ιδιαίτερα στα ορεινά της. Σημαντικές χιονοπτώσεις προβλέπονται επίσης στις Σποράδες, στη Λήμνο, στη Σαμοθράκη και στη Λέσβο. Χιόνια θα σημειωθούν και στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, καθώς και στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων σε χαμηλότερα υψόμετρα, αλλά χωρίς μεγάλη ένταση.

Τι θα γίνει τελικά στην Αθήνα

Για την Αττικοβοιωτία, ο μετεωρολόγος είναι σαφής: χιόνια θα πέσουν σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ωστόσο, το σκηνικό θα είναι διαφορετικό.

«Θα δούμε νιφάδες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το στρώσει», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις μετρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας και τις συνθήκες στις κρίσιμες στάθμες.

Το μόνο βέβαιο, όπως καταλήγει, είναι ότι η Δευτέρα θα έχει έντονο καιρικό ενδιαφέρον και καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Το χειμωνιάτικο εξπρές της Δευτέρας

Σήμερα, από το απόγευμα θα επηρεάζεται η δυτική Ελλάδα με συννεφιές και βροχές, από το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό το προερχόμενο από τη κεντρική Μεσόγειο, με τα φαινόμενα στη διάρκεια του Σαββάτου να επεκτείνονται ανατολικά και έως το μεσημέρι της Κυριακής να επηρεάζουν τα νησιά της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μικρότερη σχετικά με τη προηγούμενη κακοκαιρία που χτύπησε ιδιαιτέρως την Ήπειρο, που δέχτηκε πολύ μεγάλα ύψη βροχής, που επιπλέον έλιωσαν και μεγάλο όγκο χιονιού με συνέπεια πέραν των τοπικών πλημμυρών τα υπερ-πολλά νερά να χαθούν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Από το βράδυ της Κυριακής έρχεται η πρώτη για το 2026 ψυχρή εισβολή προερχόμενη από τη Βόρεια Ευρώπη και καθοδηγούμενη από ισχυρότατο αεροχείμαρρο με Β-ΒΔ κατεύνθηση να σαρώσει σαν εξπρές τη χώρα μας και να φύγει το πρωί της Τρίτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ειβολής θα είναι η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς, συγκριτικά με τις σημερινές τιμές και για παράδειγμα στην Αθήνα από τους 15 βαθμούς να υποχωρήσει 7 βαθμούς.

Επιπλέον, θα επικρατήσουν βοριάδες, τώρα, εντάσεως 7-8 μποφόρ συνεχίζοντας όγδοο 24ωρο τα απαγορευτικά για τις ελληνικές θάλασσες, ύστερα από το 7ήμερο με τους θυελλώδεις Δ-ΝΔ ανέμους.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα γίνει με τα χιόνια.

Αρχικά δεν θα είναι ο χιονιάς που είχαμε τέτοιες ημέρες το 2017 με τα πολλά χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η Ήπειρος και τα νησιά του Ιονίου θα εξαιρεθούν από αυτή τη κακοκαιρία. Θα επηρεαστεί η υπόλοιπη Ελλάδα από την οροσειρά της Πίνδου και ανατολικότερα και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές και οι προσήνεμες στους ΒΑ ανέμους περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Νομίζω ότι η Εύβοια και κυρίως ο ορεινός όγκος θα δεχθεί τα περισσότερα χιόνια. Επιπλέον, πολλά χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες,τη Λήμνο, τη Σαμοθράκη και τη Λέσβο. Χιόνια θα πέσουν και στα στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Στην ηπειρωτική χώρα στα ορεινά Θεσσαλιας-Πελοποννήσου και πιθανόν τοπικά και χαμηλότερα όχι όμως πολλά.

Στην Αττικο-Βοιωτία οπωσδήποτε σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά. Για την Αθήνα θα δούμε νιφάδες, πολύ δύσκολο να το στρώσει. Όλα θα εξαρτηθούν από τη ραδιοβόλιση του μετεωρολογικού σταθμού της ανώτερης ατμόσφαιρας της ΕΜΥ στο Ελληνικό, που θα δείξει πως είναι η ατμόσφαιρα για να εξετάσουμε τις επικρατούσες συνθήκες στις κατάλληλες στάθμες και να συμπεράνουμε που το «πάει» ο καιρός.

Οπωσδήποτε η Δευτέρα έχει καιρικό ενδιαφέρον».

