Καλοπληρωμένες δουλειές, χωρίς πτυχίο: Τα 15 επαγγέλματα με προοπτικές ανάπτυξης

Πολλοί θεωρούν την απόκτηση πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση για επαγγελματική αποκατάσταση, ωστόσο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που δεν απαιτούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Resume Genius, η οποία βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα του αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας, υπάρχουν επαγγέλματα με υψηλές αποδοχές και θετικές προοπτικές απασχόλησης, χωρίς απαίτηση πτυχίου.

Όπως αναφέρει η ειδικός καριέρας του Resume Genius, Eva Chan: «Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να βρει κάποιος μια καλά αμειβόμενη δουλειά».

Τα επαγγέλματα που καταγράφονται είναι κυρίως τεχνικά ή πρακτικά. Απαιτούν κατά περίπτωση πιστοποιήσεις, άδειες, εξειδικευμένη εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία ή συγκεκριμένες δεξιότητες, χωρίς να είναι απαραίτητος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.

Τα 15 τεχνικά επαγγέλματα με προοπτικές ανάπτυξης