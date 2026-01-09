Παραιτήθηκε στα 41 του, μετακόμισε στην Πορτογαλία και «γλίτωσε» 4.200 ευρώ τον μήνα

Αμερικανός δικηγόρος παραιτήθηκε απ' τη δουλειά του και μετακόμισε στην Πορτογαλία, παίρνοντας πρόωρη σύνταξη στα 41 του, ενώ το εισόδημά του πλέον προέρχεται αποκλειστικά από επενδύσεις.

Αυτή είναι η ιστορία του Alex Trias, ενός Αμερικανού που το 2011 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του ως δικηγόρος στις ΗΠΑ. Όπως έχει περιγράψει στο CNBC, εργαζόταν επί δεκαετίες και έχοντας συγκεντρώσει εξαψήφιες αποταμιεύσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό, παραιτήθηκε και έφυγε από τη χώρα.

Γιατί επέλεξε την Πορτογαλία ως χώρα «πρόωρης σύνταξης»

Ο Trias μετακόμισε στην Πορτογαλία, την οποία χαρακτηρίζει ως τη χώρα «που προσελκύει περισσότερο από κάθε άλλη τους Αμερικανούς που θέλουν να μετακομίσουν». Εκεί περνά τον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα με νέους φίλους και περπατώντας σε παραθαλάσσια μονοπάτια γεμάτα αγριολούλουδα. Μία ζωή ονειρική θα την χαρακτήριζε κάποιος.

«Η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει, αν και στην αρχή ένιωθα έντονη ανασφάλεια», παραδέχεται. Ο ίδιος προσπαθεί να ενθαρρύνει και άλλους να τολμήσουν μια παρόμοια αλλαγή, αν το επιθυμούν. «Η αβεβαιότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι μία ευκαιρία».

Η κρίση του '08 που άλλαξε τα πάντα... και τη ζωή του

Όπως εξηγεί, για μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του ακολούθησε μια «προβλέψιμη» πορεία: από τη νομική σχολή, σε καλοκαιρινές θέσεις ως ασκούμενος και τελικά μια σταθερή καριέρα στη δικηγορία. Όλα άλλαξαν με την οικονομική κρίση του 2008.

Το δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν κατέρρευσε και μαζί του το επαγγελματικό πλάνο: «Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να είναι δικηγόρος», αναφέρει. Παρ' όλα αυτά, πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην Πορτογαλία, χωρίς να γνωρίζει κανέναν και χωρίς να μιλάει τη γλώσσα.

Πώς εξοικονόμησε 4.200 ευρώ τον μήνα χωρίς να δουλεύει

Όταν ο Trias και η σύζυγός του εγκαταστάθηκαν στην Πορτογαλία, διαπίστωσαν ότι, παρότι δεν εργάζονταν πλέον, τα έξοδά τους μειώθηκαν δραματικά. Στην Ουάσινγκτον πλήρωναν υψηλούς φόρους εισοδήματος, ασφάλειες υγείας και φόρους ακίνητης περιουσίας: «Συνολικά, υπολογίζουμε ότι εξοικονομούμε περίπου 5.000 δολάρια τον μήνα, δηλαδή γύρω στα 4.200 ευρώ, μόνο και μόνο επειδή ζούμε στο εξωτερικό».

Παρότι σταμάτησαν να εργάζονται, δεν άλλαξαν τη νοοτροπία τους: «Ακολουθούμε την ίδια οικονομική στρατηγική όπως και όταν δουλεύαμε: ζούμε κάτω από τις δυνατότητές μας, επανεπενδύουμε τη διαφορά και αφήνουμε τον ανατοκισμό να κάνει τη δουλειά του». Η μόνη διαφορά, όπως σημειώνει, είναι ότι πλέον το εισόδημά τους δεν προέρχεται από μισθούς, αλλά από επενδύσεις.

