Καρυστιανού από το μπλόκο της Νίκαιας: «Θα κάνω κόμμα κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής» (vid)

Η Μαρία Καρυστιανού σε δηλώσεις της επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά την ίδρυση κόμματος «κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής».

Το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια επισκέφτηκε την Παρασκευή (9/1) η Μαρία Καρυστιανού, η οποία επανέλαβε ότι σύντομα θα κάνει κόμμα, με σκοπό να πολεμήσει την διαφθορά και την διαπλοκή.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο θα γίνει όταν βρεθούν τα κατάλληλα άτομα για να στην στελεχώσουν αλλά και το κατάλληλο πρόγραμμα. «Το κίνημα των πολιτών κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής οργανώνεται και σύντομα θα είναι έτοιμο να διεκδικήσει την ψήφο της κοινωνίας. Αυτό και μόνο. Δεν έχω όνομα, δεν έχω ημερομηνία», ανέφερε αρχικά.

Απαντώντας στην κριτική που της ασκείται είπε: «Δέχομαι βολές γιατί δεν τους αρέσει που κάτι το οποίο ξεκίνησε πηγαία, αθώα μέσα από την κοινωνία για να φροντίσει την κοινωνία έχει πάρει τέτοια δύναμη. Όταν θα έχω κάτι ολοκληρωμένο που σημαίνει θα έχω πρόγραμμα και άτομα θα βγούμε και θα μιλήσουμε».

Σε ότι αφορά τον στόχο του κόμματος της, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Ο μεγάλος αγώνας που ξεκίνησε με τη δικαίωση της κόρης μου έχει καταλήξει σε μια μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς σε ένα όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα. Όχι με τους αγρότες στον δρόμο, με μια ανεξάρτητη χώρα, με διαφάνεια, ευμάρεια.

Ο στόχος του κινήματος είναι καταρχάς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και η διαπλοκή που για μένα είναι το 80% των προβλημάτων μας: ότι οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχει τιμωρία, με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαρκώς σκάνδαλα που παραμένουν ατιμώρητα και φυσικά να υπάρξει πρόγραμμα και για την οικονομική ανάπτυξη, και για την υγεία, την παιδεία, το δημογραφικό την εξωτερική πολιτική για τα πάντα. Μια αλλιώτικη Ελλάδα».

