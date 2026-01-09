Το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο: Το γνώριζε το Βατικανό, αρνήθηκε άσυλο από τη Ρωσία

Η Washington Post αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Washington Post, για εβδομάδες είχε στηθεί ένα σύνθετο διπλωματικό παρασκήνιο, με εμπλοκή του Βατικανού, της Ρωσίας, του Κατάρ, της Τουρκίας και μυστικών διαύλων της Ουάσινγκτον, με στόχο μια «έξοδο διαφυγής» για τον ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας.

Η παρέμβαση του Βατικανού

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, Νο2 στην ιεραρχία του Βατικανού και έμπειρος διπλωματικός διαμεσολαβητής, κάλεσε εσπευσμένα τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα. Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που επικαλείται η Post, ο Παρολίν επιδίωξε να μάθει αν η κυβέρνηση Τραμπ στόχευε μόνο στην καταπολέμηση του ναρκοεμπορίου ή αν είχε αποφασίσει την ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο.

Ο καρδινάλιος παραδέχθηκε ότι ο Μαδούρο έπρεπε να φύγει, όμως πίεσε την Ουάσινγκτον να του προσφέρει μια ασφαλή διέξοδο, προκειμένου να αποφευχθεί αιματοχυσία και γενικευμένη αποσταθεροποίηση.

Ο ρόλος της Ρωσίας: Ο Πούτιν προσέφερε άσυλο στον Μαδούρο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Παρολίν ενημέρωσε αμερικανούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο. Όπως ανέφερε πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης, η πρόταση προέβλεπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας θα εγκατέλειπε τη χώρα με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη δυνατότητα να διατηρήσει την περιουσία του.

Παρά τις πιέσεις και τις διαμεσολαβήσεις, το σχέδιο δεν προχώρησε.

Η επιχείρηση σύλληψης

Μία εβδομάδα αργότερα, ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν σε επιχείρηση αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κόστισε τη ζωή σε περίπου 75 άτομα. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η συνάντηση στο Βατικανό αποκαλύπτεται τώρα ως μία μόνο από τις πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να βρεθεί λύση χωρίς στρατιωτική επέμβαση, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών όπως το Κατάρ και η Τουρκία.

Η αλλαγή στρατηγικής της Ουάσινγκτον

Το ρεπορτάζ φωτίζει και μια σημαντική στροφή στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Αντί να στηρίξει την αντιπολίτευση και τη Μαρία Κορίνα Ματσάντο, η Ουάσινγκτον άρχισε να βλέπει ως πιο «ρεαλιστική» λύση τη Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρο και στενή συνεργάτιδα του Μαδούρο.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους, επηρεάστηκε από απόρρητη αξιολόγηση της CIA, η οποία εκτιμούσε ότι οι πιστοί του Μαδούρο θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο του κράτους πιο αποτελεσματικά από μια αδύναμη αντιπολίτευση.

Τα λάθη του Νικολάς Μαδούρο

Την ίδια στιγμή, ο Μαδούρο φέρεται να παρερμήνευσε τα μηνύματα από την Ουάσινγκτον. Θεώρησε ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τραμπ τον Νοέμβριο είχε θετική έκβαση, ενώ στην πραγματικότητα του είχε δοθεί σαφές τελεσίγραφο.

Παρά τις προειδοποιήσεις και τις τελευταίες προσπάθειες διαπραγμάτευσης, αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εξουσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να αντέξει τις πιέσεις.

Ο ρόλος της Ρωσίας και του Κατάρ

Η Ρωσία, αν και παραδοσιακός σύμμαχος της Βενεζουέλας, είχε ήδη περιορίσει τη στήριξή της τα τελευταία χρόνια, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, το Κατάρ φέρεται να είχε απογοητευτεί από τον Μαδούρο, θεωρώντας τη Ροντρίγκες πιο αξιόπιστη συνομιλήτρια για την επόμενη ημέρα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως ο Μαδούρο απέρριψε κάθε συμφωνία. Λίγες ημέρες αργότερα, η τύχη του είχε ήδη κριθεί.

