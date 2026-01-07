Το «αηδιαστικό» κελί που κρατείται ο Μαδούρο: Τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ υπό τον φόβο των καρτέλ (vid)

Μέσα στο μικροσκοπικό κελί του Νικολάς Μαδούρο, όπου τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ και δεν υπάρχουν μαξιλάρια.

Περιγραφόμενο ως «αηδιαστικό» και μόλις λίγο μεγαλύτερο από μια ντουλάπα τύπου walk-in, το μικροσκοπικό κελί στη φυλακή του Μπρούκλιν όπου κρατείται ο Νικολάς Μαδούρο, απέχει έτη φωτός από τις πολυτελείς επαύλεις και τις εκτεταμένες βίλες που κάποτε διέθετε.

Ο ειδικός σε θέματα φυλακών Λάρι Λεβάιν δήλωσε στη Daily Mail ότι ο Μαδούρο πιθανότατα κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης, στο τμήμα του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης του Μπρούκλιν που προορίζεται για κρατούμενους υψηλού προφίλ ή ιδιαίτερα επικίνδυνους ή ευάλωτους.

Στα μικροσκοπικά κελιά τα φώτα είναι πάντα αναμμένα

Γνωστή ως Ειδική Μονάδα Στέγασης (SHU), τα κελιά κρατουμένων, είναι διαστάσεων περίπου 2,4 × 3 μέτρων και περιλαμβάνουν ένα μεταλλικό κρεβάτι με στρώμα πάχους περίπου 4 εκατοστών και ένα λεπτό μαξιλάρι. Ουσιαστικά, οι κρατούμενοι έχουν έναν χώρο περίπου 1 × 1,5 μέτρο για να κινούνται.

Ο Λεβάιν ανέφερε ότι η σκληρή πραγματικότητα της φυλακής αρχίζει να γίνεται αισθητή. «Διοικούσε μια ολόκληρη χώρα και τώρα κάθεται στο κελί του, κάνοντας απολογισμό όσων του έχουν απομείνει: μια Βίβλος, μια πετσέτα και ένα σημειωματάριο», ανέφερε.

«Στο SHU τα φώτα είναι αναμμένα όλη την ώρα και μπορεί να μην υπάρχει καν παράθυρο στο κελί. Οπότε ο μόνος τρόπος να καταλάβουν ότι είναι μέρα είναι όταν έρχεται το φαγητό ή όταν πρέπει να πάνε στο δικαστήριο», πρόσθεσε.

Κίνδυνος από τα μέλη των καρτέλ

Ο Λεβάιν στη συνέχεια τόνισε ότι μέρος της λογικής πίσω από την τοποθέτηση του Νικολάς Μαδούρο στο SHU και υπό συνεχή επιτήρηση είναι η προστασία του ίδιου. «Αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο τρόπαιο και ζήτημα εθνικής ασφάλειας», είπε. «Υπάρχουν εκεί μέσα μέλη συμμοριών που δεν θα ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να τον μαχαιρώσουν και να τον βγάλουν από τη μέση. Θα τους αποκαλούσαν ήρωες ορισμένες ομάδες Βενεζουελάνων που θέλουν τον Μαδούρο νεκρό».

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν κατηγορηθεί για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων που επισύρουν τη θανατική ποινή σε περίπτωση καταδίκης. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μαδούρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ για πάνω από δύο δεκαετίες και ότι συνεργάστηκε με το καρτέλ Σιναλόα και την Tren de Aragua, τα οποία οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος πουλούσε διπλωματικά διαβατήρια για να βοηθά διακινητές να μεταφέρουν έσοδα από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα. Επιπλέον, φέρεται ότι ο Μαδούρο και οι συγκατηγορούμενοί του χρησιμοποίησαν το σχέδιο λαθρεμπορίου για οικονομικό όφελος της οικογένειάς του. Ο Λεβάιν είπε ότι τα καρτέλ μπορεί να ανησυχούν πως ο πρώην ηγέτης θα «σπάσει» και θα δώσει πληροφορίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι φύλακες θα τον «παρακολουθούν σαν γεράκι», επειδή ο Μαδούρο «γνωρίζει πάρα πολλά» για διακινητές ναρκωτικών και καρτέλ που έχουν πληροφοριοδότες μέσα στις φυλακές.

«Έτσι παίζεται το παιχνίδι», είπε. «Οι εισαγγελείς θα προσπαθήσουν να τον χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν στο καρτέλ, και μπορεί να υπάρχουν άτομα σε αυτή τη φυλακή που θα ήθελαν το στάτους του λαϊκού ήρωα αν τον έβγαζαν από τη μέση».

Οι άθλιες συνθήκες της φυλακής

Το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, που νομικοί ακτιβιστές έχουν αποκαλέσει «κόλαση επί γης», ταλανίζεται από χρόνια υποστελέχωση, συνεχείς εγκλεισμούς, ξεσπάσματα βίας και κύμα αυτοκτονιών και θανάτων. Η εγκατάσταση, που στεγάζει περίπου 1.300 κρατουμένους, έχει επίσης καταγγελθεί για καφέ νερό, μούχλα και έντομα, προκαλώντας σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας στους κρατουμένους, πολλοί από τους οποίους έχουν καταθέσει ομαδικές αγωγές.

Το μικροσκοπικό κελί του Μαδούρο απέχει πολύ από τις πολυτελείς ανέσεις στις οποίες είχε συνηθίσει ο καθαιρεμένος πρόεδρος, ζώντας στο παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας, με πλούσια επίπλωση, χώρους διαμονής και συσκέψεων και μια αίθουσα χορού χωρητικότητας περίπου 250 ατόμων.

Παρ’ όλα αυτά, ο καθαιρεμένος πρόεδρος θα λαμβάνει τρία γεύματα την ημέρα στη φυλακή του Μπρούκλιν, τακτικά ντους και πρόσβαση στους ισχυρούς δικηγόρους του, περισσότερα δηλαδή προνόμια απ’ όσα λαμβάνουν κρατούμενοι στη δική του χώρα.

Ο Λεβάιν, ιδρυτής και διευθυντής της Wall Street Prison Consultants, είπε ότι ο Μαδούρο θα βρίσκεται σε σχεδόν πλήρη εγκλεισμό 23 ώρες την ημέρα, ενώ ξεκαθάρισε οτι δεν πρόκειται να τον τοποθετήσουν στην πτέρυγα του MDC γνωστή ως «4 North». Συγκεκριμένα είπε: «Η περιοχή που ονομάζεται 4 North είναι ένας κοιτώνας 20 ατόμων για μη βίαιους παραβάτες, αλλά δεν θα τον τοποθετήσουν ποτέ εκεί, γιατί δεν θέλουν να του συμβεί τίποτα. Έτσι, βρίσκεται σε απομόνωση, όπου θα δυσκολεύεται να κοιμηθεί, επειδή δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα».

Τέλος ο Λεβάιν εκτίμησε ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να παραμείνει σε απομόνωση μέχρι το τέλος της δίκης του. «Άνθρωποι έχουν πεθάνει σε πολλά ομοσπονδιακά κέντρα κράτησης για έναν από τους δύο παρακάτω λόγους: είτε επειδή δέχθηκαν επίθεση και δεν έλαβαν την ιατρική φροντίδα που έπρεπε», είπε. «Πιο συχνά, αναπτύσσουν προβλήματα υγείας και δεν τους παρέχεται ποτέ θεραπεία. Οι κρατούμενοι δέχονται επιθέσεις και το προσωπικό αδιαφορεί. Για κάποιους ανθρώπους, μπορεί να είναι κόλαση».

