Trader κέρδισε πάνω από 400.000 δολάρια ποντάροντας στη σύλληψη Μαδούρο λίγο πριν ανακοινωθεί (vid)

Ένας ανώνυμος λογαριασμός σε πλατφόρμα στοιχημάτων κρυπτονομισμάτων αποκόμισε τεράστια κέρδη, ποντάροντας στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο ώρες πριν γίνει.

Στην Polymarket, μια δημοφιλή πλατφόρμα αγορών προβλέψεων με χρήση κρυπτονομισμάτων, οι τοποθετήσεις που προέβλεπαν απώλεια εξουσίας για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, αυξήθηκαν αισθητά λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την Παρασκευή (2/1) οι πιθανότητες απομάκρυνσής του βρίσκονταν μόλις στο 6,5%, ωστόσο μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάστηκαν και συνέχισαν να ανεβαίνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (3/1).

Ένας άγνωστος κέρδισε πάνω από 400.000 δολάρια κέρδος από ένα ποντάρισμα

Ένας συγκεκριμένος λογαριασμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα, επένδυσε συνολικά 32.537 δολάρια σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις που αφορούσαν τη Βενεζουέλα.

Μετά την επιβεβαίωση της είδησης, τα κέρδη του ξεπέρασαν τα 436.000 δολάρια, προκαλώντας ερωτήματα για το αν ο παίκτης διέθετε πληροφορίες πριν αυτές γίνουν δημόσιες.

Η ταυτότητα του trader παραμένει άγνωστη, καθώς ο λογαριασμός φέρει ένα τυπικό ανώνυμο αναγνωριστικό blockchain, σύμφωνα με το BBC. Η Polymarket δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο για την υπόθεση.

Ο επικεφαλής της Better Markets, Ντένις Κέλεχερ, δήλωσε στο CBS για το συγκεκριμένο στοίχημα: «Φέρει όλα τα χαρακτηριστικά συναλλαγής βασισμένης σε εμπιστευτικές πληροφορίες».

Εκτός από τον βασικό κερδισμένο, δεκάδες άλλοι χρήστες αποκόμισαν μικρότερα αλλά σημαντικά ποσά στοιχηματίζοντας στο ίδιο ενδεχόμενο. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσι Τόρες κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής κυβερνητικών αξιωματούχων σε αγορές προβλέψεων, όταν κατέχουν ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες.

