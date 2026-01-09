Διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ παραδέχεται ότι πήρε ναρκωτικά για να αντέξει το δείπνο με τον Τραμπ: «Ήταν βάναυσο»

Ο Γούντι Χάρελσον μοιράζεται την εξωτική εμπειρία που είχε δειπνώντας με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο Donald Trump είναι από τις προσωπικότητες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Δημόσια, ιδιωτικά, πολιτικά ή κοινωνικά, η παρουσία του είναι έντονη και... μονοπωλιακή. Αυτό ακριβώς βίωσε και ο Woody Harrelson σε ένα δείπνο που, όπως παραδέχτηκε αργότερα, του έμεινε αξέχαστο και όχι για καλό λόγο.

Ο ηθοποιός του True Detective και του Zombieland αποκάλυψε σε παλαιότερη συνέντευξή του μια εμπειρία από το 2002, όταν βρέθηκε σε δείπνο με τον τότε μεγιστάνα των ακινήτων Donald Trump και τη Melania, πολύ πριν αυτή γίνει Πρώτη Κυρία. Το σκηνικό στήθηκε στην Trump Tower και η παρέα ήταν περιορισμένη, αλλά όπως αποδείχθηκε, η κουβέντα είχε μόνο έναν πρωταγωνιστή.

Ένα δείπνο που εξελίχθηκε σε μονόλογο

Ο Harrelson περιγράφει τη βραδιά ως «brutal», όχι λόγω εντάσεων ή συγκρούσεων, αλλά λόγω της διάρκειας και της μονοπώλησης της συζήτησης. Σε ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων, όπως λέει ο ίδιος, ο καθένας θα περίμενε να έχει λίγο χώρο να μιλήσει. Στην πράξη όμως, τα πράγματα κύλησαν πολύ διαφορετικά...

Η Melania σχεδόν δεν μίλησε καθόλου, ο ίδιος μετά βίας βρήκε χώρο να αρθρώσει λέξη και ο Trump... καβάτζωσε για τον εαυτό του σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο. Δυόμιση ώρες μονολόγου, χωρίς παύση, χωρίς ανάσα, μια εμπειρία -η οποία σύμφωνα με τον Harrelson- ξεπερνούσε κάθε εμπειρία που είχε ζήσει στο Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Trump ως τον πιο ακραίο ναρκισσιστή που είχε συναντήσει ποτέ. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει συνεργαστεί με δεκάδες ισχυρές προσωπικότητες στη βιομηχανία του θεάματος.

Το διάλειμμα που έγινε… σωτηρία

Κάπου στη μέση της βραδιάς, ο Harrelson ένιωσε πως έπρεπε να φύγει έστω και για λίγο. Βγήκε στη βεράντα, άναψε ένα τσιγάρο κάνναβης και πήρε τον χρόνο του πριν επιστρέψει στο τραπέζι. Όπως άφησε να εννοηθεί, αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να αντέξει τη συνέχεια της βραδιάς.

Όταν γύρισε, ο μονόλογος συνεχίστηκε ακριβώς από εκεί που είχε σταματήσει. Ωστόσο, υπήρξε μια φράση του Trump που του έμεινε. Μια σπάνια στιγμή αυτογνωσίας, όπου ο Trump παραδέχτηκε ότι, όσα δισεκατομμύρια κι αν έχει, γνωρίζει πως μετά τον θάνατό του τα παιδιά του θα τσακωθούν για την περιουσία.

