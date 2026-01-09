Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν (vid)

Συζητήσεις και αντιδράσεις προκαλεί η ετήσια «DeathList» για το 2026, μια μακάβρια λίστα που προβλέπει ποια 50 γνωστά πρόσωπα δεν θα βρίσκονται στη ζωή το 2027.

Η «DeathList» δημοσιοποιείται κάθε χρόνο από μία ειδική επιτροπή και περιλαμβάνει 50 διάσημα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή της, βρίσκονται πιο κοντά στο τέλος της ζωής τους μέσα στον επόμενο χρόνο.

Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτήν εδώ και πολλά χρόνια. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει φτάσει τα 101 έτη, ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς στα 100 του χρόνια και ο ιδιαίτερα αγαπητός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, επίσης 100 ετών.

Οι νέες προσθήκες για το 2026

Το 2026 σηματοδοτεί και την πρώτη εμφάνιση αρκετών νέων ονομάτων στη λίστα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ, η ηθοποιός Ντέιμ Τζούντι Ντεντς, ο Τζέιμς Μποντ Τζορτζ Λέιζενμπι και ο εμβληματικός κωμικός Μπίλι Κόνολι.

Ποια ονόματα βρίσκονται στην κορυφή και η προσθήκη του Τζο Μπάιντεν

Η «DeathList» δεν καταγράφει απλώς 50 ονόματα, αλλά τα κατατάσσει με βάση το πόσο «κοντά» θεωρείται ότι βρίσκονται στο τέλος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον η τηλεπαρουσιάστρια Έστερ Ράντσεν, η οποία ξεπέρασε τον Ντικ Βαν Ντάικ. Στην τελευταία θέση, στο νούμερο 50, παραμένει ο πρώην τηλεπαρουσιαστής και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης Στιούαρτ Χολ.

Η πρώτη εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη λίστα συνδέεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της, με ανακοίνωση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του προστάτη.

Σε επίσημη δήλωση, το γραφείο του πρώην προέδρου ανέφερε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη με δείκτη Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) και μεταστάσεις στα οστά. Όπως διευκρινιζόταν, πρόκειται για επιθετική μορφή της νόσου, ωστόσο ο καρκίνος είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή του.

Ολόκληρη η λίστα με τα 50 ονόματα διάσημων για το 2026

Έστερ Ράντσεν – 86 ετών, παρουσιάστρια τηλεόρασης Ντικ βαν Ντάικ – 101 ετών, ηθοποιός Εύα Μαρί Σεν – 102 ετών, ηθοποιός Πιτ Μάρεϊ – 101 ετών, Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός Μπαζ Όλντριν – 96 ετών, αστροναύτης Σόνι Ρόλινς – 96 ετών, μουσικός της τζαζ Άλαν Γκρίνσπαν – 100 ετών, οικονομολόγος Μελ Μπρουκς – 100 ετών, κωμικός και σκηνοθέτης Νόαμ Τσόμσκι – 98 ετών, διανοούμενος Τζέσι Τζάκσον – 85 ετών, ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα Αυτοκράτορας Ακιχίτο – 93 ετών, πρώην αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Τίπι Χέντρεν – 96 ετών, ηθοποιός Λεν Ντέιτον – 97 ετών, συγγραφέας Ιμέλντα Μάρκος – 97 ετών, πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων Ντέιβιντ Ατένμπορο – 100 ετών, παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέσμοντ Μόρις – 98 ετών, ζωολόγος Ισαβέλλα Περόν – 95 ετών, πρώην πρόεδρος της Αργεντινής Τζοάν Γούντγουορντ – 96 ετών, ηθοποιός Ρόμπερτ Βάγκνερ – 96 ετών, ηθοποιός Έρικ Ντέιν – 54 ετών, ηθοποιός Ντέιβιντ Ίρβινγκ – 88 ετών, αρνητής του Ολοκαυτώματος Μπεν Σας – 54 ετών, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Ντένις Σκίνερ – 94 ετών, πολιτικός Αϊλίν Ντέρμπισαϊρ – 95 ετών, ηθοποιός (Έμιλι Μπίσοπ στο Coronation Street) Τζο Μπάιντεν – 84 ετών, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Λέιζενμπι – 87 ετών, ηθοποιός (Τζέιμς Μποντ) Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – 87 ετών, ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Κλιντ Ίστγουντ – 96 ετών, ηθοποιός και σκηνοθέτης Νάιτζελ Στάρμερ-Σμιθ – 82 ετών, σχολιαστής ράγκμπι Τζον Γουίλιαμς – 94 ετών, συνθέτης Σίντνεϊ Κουκ – 99 ετών, καταδικασμένος παιδεραστής Μπγιορν Μποργκ – 70 ετών, τενίστας Ραούλ Κάστρο – 95 ετών, πρώην ηγέτης της Κούβας Ίαν Σμιθ – 88 ετών, ηθοποιός Τεντ Τέρνερ – 88 ετών, μεγιστάνας των ΜΜΕ Λεχ Βαλέσα – 83 ετών, Πολωνός πολιτικός Πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Κεντ – 91 ετών, μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας Λούις Φάρακαν – 94 ετών, θρησκευτικός ηγέτης Λίντα Ρόνσταντ – 80 ετών, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Τζούλι Γκούντγιαρ – 84 ετών, ηθοποιός Τζέφρι Μπόικοτ – 86 ετών, παλαίμαχος παίκτης κρίκετ Βανέσα Ρέντγκρεϊβ – 89 ετών, ηθοποιός Τομ Μπέικερ – 92 ετών, ηθοποιός (Doctor Who) Ντέιμ Τζούντι Ντεντς – 92 ετών, ηθοποιός Ντέιβιντ Χόκνεϊ – 89 ετών, ζωγράφος Γουίλιαμ Σάτνερ – 95 ετών, ηθοποιός (Κάπτεν Κερκ) Μάικλ Μπόλτον – 73 ετών, τραγουδιστής Ντάγκλας Χερντ – 96 ετών, πολιτικός Μπίλι Κόνολι – 84 ετών, κωμικός Στιούαρτ Χολ – 97 ετών, καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης

