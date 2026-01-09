Σκοπεύεις να συλληφθείς; Ποινικολόγος αποκαλύπτει τα τρία πράγματα που δεν συζητάς ΠΟΤΕ με την αστυνομία (vid)

Πρώην αστυνομικός που έγινε ποινικολόγος εξηγεί ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ο καθένας πριν απαντήσει σε ερωτήσεις της αστυνομίας.

Ένας πρώην αστυνομικός που σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος ποινικού δικαίου μοιράστηκε τις βασικές συμβουλές του, για το πώς πρέπει να μιλάει κανείς με την αστυνομία. Αν και όλοι ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ να εφαρμόσουμε τέτοιες συμβουλές, δεν βλάπτει να γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή πρακτική σε περίπτωση που βρεθούμε σε μία τέτοια περίσταση.

Ο Άλεξ Λόφτγκουντ έχει δει και τις δύο πλευρές. Μετά από 13 χρόνια ως αστυνομικός και εισαγγελέας στην Αστυνομία της Βικτώριας στην Αυστραλία, αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να γίνει συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων. Σύμφωνα με το δικηγορικό του γραφείο, γνωρίζει το σύστημα από «μέσα προς τα έξω», κάτι που τον καθιστά ιδανικό άνθρωπο για νομικές συμβουλές σε περιστατικά που αφορούν την αστυνομία.

Οι συμβουλές που μοιράζεται στα social media

Ο Λόφτγκουντ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media, όπου ανεβάζει βίντεο με νομικές συμβουλές στο YouTube, το Instagram και το TikTok, με στόχο να βοηθήσει τον κόσμο να αποφύγει σοβαρά νομικά προβλήματα.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, εξήγησε ότι υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελε να γνωρίζουν όλοι όταν έρχονται σε επαφή με την αστυνομία.

Παρότι ο ίδιος ζει στην Αυστραλία, τονίζει ότι οι συμβουλές του μπορούν να φανούν χρήσιμες σχεδόν σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μιλάς με έναν αστυνομικό, ισχύει σε μεγάλο βαθμό το: «όσο πιο λίγα λες, τόσο το καλύτερο».

Τα τρία πράγματα που δεν πρέπει να συζητάς με την αστυνομία

1. Δεν δίνεις παραπάνω πληροφορίες από τις βασικές

Όπως αποκαλύπτει, αν η αστυνομία σε ανακρίνει ή σου κάνει ερωτήσεις επειδή υποψιάζεται ότι έχεις διαπράξει κάποιο αδίκημα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μη μιλήσεις: «Πέρα από το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σου, σε κάθε άλλη ερώτηση η απάντηση πρέπει να είναι "καμία δήλωση"», αναφέρει.

Προειδοποιεί ότι το φυσικό ένστικτο του να προσπαθείς να εξηγήσεις τι συνέβη μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος σου, ακόμη κι αν είσαι απολύτως αθώος: «Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι προς το συμφέρον σου να απαντήσεις στις ερωτήσεις της αστυνομίας», σημειώνει.

2. Μην συναινείς ποτέ σε έρευνα, εκτός εάν...

Η δεύτερη συμβουλή του είναι ξεκάθαρη: «Ποτέ μην συναινείς σε καμία έρευνα». «Αν η αστυνομία σε ρωτήσει για να ερευνήσει εσένα, το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου ή οτιδήποτε άλλο, η απάντηση πάντα πρέπει να είναι όχι. Είτε έχεις κάτι πάνω σου είτε όχι», τονίζει.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι αν υπάρχει ένταλμα ή αν οι αστυνομικοί ασκούν νόμιμη εξουσία, δεν πρέπει και δεν μπορείς να τους εμποδίσεις: «Μην παρεμποδίζεις ποτέ την έρευνα, αλλά μην τη συναινείς ούτε για αστείο».

3. Ζητάς πάντα και παντού δικηγόρο

Τέλος, ο Λόφτγκουντ υπογραμμίζει ότι πρέπει πάντα να ζητάς δικηγόρο όταν έχεις οποιαδήποτε επαφή με τις Αρχές: «Πολλοί πιστεύουν ότι αν ζητήσουν δικηγόρο θα εκνευρίσουν την Αστυνομία ή ότι θα τους κοστίσει μια περιουσία. Στην πραγματικότητα, οι αστυνομικοί το καταλαβαίνουν και απλώς κάνουν τη δουλειά τους».

Όπως προσθέτει, πολλοί δικηγόροι προσφέρουν δωρεάν μια πρώτη συμβουλή πριν από την ανάκριση: «Έτσι θα γνωρίζεις καλύτερα τα δικαιώματά σου και θα αποφύγεις να μπλέξεις άσκοπα», καταλήγει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ