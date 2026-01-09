Αποκάλυψη γιατρών για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Πλέον γίνονται από λίπος νεκρών»

Γιατροί αποκαλύπτουν ότι αισθητικές επεμβάσεις, όπως η αυξητική στήθους και η λιπομεταφορά στους γλουτούς, πραγματοποιούνται πλέον με ενέσιμα που προέρχονται από λίπος νεκρών δοτών.

Ένας γιατρός αποκάλυψε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν σε Brazilian Bum Lift (BBL) και αυξητικές στήθους χρησιμοποιώντας λίπος που προέρχεται από ανθρώπους που έχουν πεθάνει.

Το BBL είναι μια επέμβαση κατά την οποία συνήθως αφαιρείται λίπος από άλλα σημεία του σώματος και εγχέεται στους γλουτούς. Η αυξητική στήθους, αντίστοιχα, περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση για τη μεγέθυνση του στήθους, συνήθως με εμφυτεύματα σιλικόνης ή φυσιολογικού ορού. Ωστόσο, σύμφωνα με γιατρούς, αντί για χειρουργείο, αρκετοί στρέφονται πλέον σε ενέσιμα προϊόντα που παρασκευάζονται από λίπος νεκρών δοτών, γνωστά ως AlloClae.

Τι αναφέρει η γιατρός για το «λίπος έτοιμο προς χρήση»

Η πλαστικός χειρουργός από το Μανχάταν, Dr. Μελίσα Ντοφτ, εξήγησε σε ανάρτησή της στα social media: «Πολλοί από εμάς στη Νέα Υόρκη είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό, κυρίως επειδή οι ασθενείς μας είναι συχνά πολύ αδύνατοι ή έχουν ήδη κάνει λιποαναρρόφηση».

Όπως εξήγησε: «Το AlloClae είναι λίπος από δότες που έχουν αποβιώσει. Έχει καθαριστεί από κάθε γενετικό υλικό και στη συνέχεια τοποθετείται σε σύριγγα. Είναι, ουσιαστικά, λίπος έτοιμο προς χρήση».

Πώς λειτουργεί στο σώμα το AlloClae; Τεράστια ζήτηση, περιορισμένη διαθεσιμότητα

Η γιατρός ανέφερε ότι το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν προορίζεται για το σώμα, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και για το πρόσωπο: «Όταν εγχέεται στο σώμα, τα λιποκύτταρα του ίδιου του οργανισμού "αγκαλιάζουν" τα λιποκύτταρα του δότη και περίπου το 75% έως 100% αυτών επιβιώνουν».

Παρότι το AlloClae δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμο, η ζήτηση φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη. Μιλώντας στη New York Post, ο πλαστικός χειρουργός Dr. Σάτσιν Μ. Σρίντχαρανι ανέφερε: «Θα έλεγα ότι λιγότερο από το 5% των πιστοποιημένων πλαστικών χειρουργών το διαθέτουν. Ωστόσο, σε όσους το έχουν, η ζήτηση είναι τεράστια. Έχουν υπάρξει πολλές φορές που απλώς ξεμείναμε από προϊόν».

Η χρήση του AlloClae σημαίνει ότι οι ασθενείς δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε λιποαναρρόφηση για να συλλεχθεί λίπος από το δικό τους σώμα. Σύμφωνα με την Movassaghi Plastic Surgery: «Ο ιστός που εγχέεται γίνεται μέρος του φυσικού λιπώδους στρώματος του σώματος, προσφέροντας όλα τα οφέλη μιας παραδοσιακής μεταφοράς λίπους, χωρίς την ανάγκη λιποαναρρόφησης. Για ασθενείς που πάντα ήθελαν μεταφορά λίπους αλλά δεν διέθεταν επαρκή αποθέματα, αυτό ανοίγει δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν».

Η πρόεδρος της Tiger Aesthetics, Κάρο Βαν Χόβε, δήλωσε στο The Cut ότι η εταιρεία ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες: «Διασφαλίζουμε ότι όλος ο ιστός προέρχεται από δότες που έχουν δώσει ρητή συναίνεση για αισθητική χρήση. Το υλικό των δοτών ελέγχεται εξονυχιστικά, σύμφωνα με αυστηρά ρυθμισμένες και υψηλής ποιότητας πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου ιστού».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ