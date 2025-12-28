25χρονη στην Κίνα πήγε να πεθάνει από οξεία παγκρεατίτιδα καθώς έτρωγε ΜΟΝΟ βραστό κοτόπουλο και κουνουπίδι

25χρονη influencer στην Κίνα κατέληξε στο νοσοκομείο με οξεία παγκρεατίτιδα, μετά από έξι μήνες ακραίας διατροφής μόνο με βραστό κοτόπουλο και κουνουπίδι.

Οι γιατροί προειδοποιούν συνεχώς όσους κάνουν δίαιτα να διατηρούν ισορροπημένη διατροφή, ωστόσο λίγοι συνειδητοποιούν πόσο κρίσιμο είναι αυτό για την υγεία.

Μια νεαρή Κινέζα influencer το έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο, καθώς ανέπτυξε οξεία παγκρεατίτιδα λόγω της εξαιρετικά μονότονης δίαιτάς της. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή γυναίκα παραλίγο να πεθάνει μετά από έξι μήνες όπου κατανάλωνε αποκλειστικά βραστό φιλέτο κοτόπουλου και κουνουπίδι.

Η «Θεά της Αυτοπειθαρχίας»: Η μονότονη δίαιτα που πήγε να την... σκοτώσει

Το όνομά της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο κατέγραφε τη δίαιτά της στα social media, με τους ακόλουθούς της να τη χαρακτηρίζουν «Θεά της Αυτοπειθαρχίας», λόγω της αφοσίωσής της στον στόχο. Για σχεδόν έξι μήνες έτρωγε μόνο βραστό κοτόπουλο και κουνουπίδι, προσθέτοντας πού και πού μια φέτα βραστή πατάτα «για ποικιλία».

Η ακραία δίαιτα την βοήθησε να χάσει βάρος, αλλά είχε και σοβαρές παρενέργειες. Εμφάνισε έντονη κόπωση, αδυναμία και θαμπή όψη δέρματος. Παρά τα ανησυχητικά αυτά συμπτώματα, η γυναίκα τα αγνόησε, μέχρι που άρχισε να υποφέρει από τόσο έντονους πόνους στην κοιλιά, ώστε χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις: Το πάγκρεας άρχισε να «αυτοκαταστρέφεται»

Εξετάσεις αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα αμυλάσης στον ορό της ήταν δέκα φορές υψηλότερα από το φυσιολογικό. Η αμυλάση είναι ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας και τους σιελογόνους αδένες για την πέψη των υδατανθράκων.

Όμως, η συσσώρευση αυτών των ενζύμων στο πάγκρεας άρχισε ουσιαστικά να «χωνεύει» το ίδιο το όργανο, προκαλώντας σοβαρή φλεγμονή και οξεία παγκρεατίτιδα. Οι γιατροί κατέληξαν ότι η απειλητική για τη ζωή της κατάσταση προκλήθηκε πιθανότατα από τη μακροχρόνια, εξαιρετικά χαμηλή σε λιπαρά, μονοδιάστατη διατροφή της.

Το μήνυμα των γιατρών για τις αυστηρές... δίαιτες

Οι ειδικοί τόνισαν ότι όσοι θέλουν να χάσουν βάρος πρέπει να μειώνουν τις θερμίδες, αλλά πάντα μέσα σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλαίσιο και όχι με ακραίες, «άγευστες» δίαιτες.

Αν και το φιλέτο κοτόπουλου και το κουνουπίδι θεωρούνται υγιεινές τροφές, δεν καλύπτουν από μόνα τους όλες τις θρεπτικές ανάγκες του οργανισμού. Επιπλέον, τόσο περιοριστικές δίαιτες μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία των πεπτικών ενζύμων και, όπως φάνηκε σε αυτή την περίπτωση, να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

