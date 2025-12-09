Γιατρός απολύθηκε μετά από φράση–σοκ προς παχύσαρκο ασθενή: «Μόνο το Άουσβιτς θα βοηθούσε»

Σάλος στη Κάτω Αυστρία μετά την καταγγελία ότι γιατρός είπε πως η μόνη «θεραπεία» για κλινικά παχύσαρκο ασθενή θα ήταν… το Άουσβιτς.

Στο Νοσοκομείο του Χορν, στην Κάτω Αυστρία, ξέσπασε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στο τοπικό σύστημα υγείας. Σύμφωνα με καταγγελίες προσωπικού, ανώτερος γιατρός φέρεται να σχολίασε για παχύσαρκο ασθενή: «Μόνο το Άουσβιτς θα βοηθούσε».

Η αναφορά της φράσης, που ειπώθηκε κατά τη διάρκεια εσωτερικής συνάντησης, οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση εργαζομένων, ενώ αργότερα εστάλη ανώνυμη επιστολή σε αυστριακά μέσα, καταγγέλλοντας όχι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό αλλά και ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Νοσηλευτές ανέφεραν ότι είχαν πάψει να συνοδεύουν τον γιατρό στις επισκέψεις λόγω της συμπεριφοράς του.

Απολύθηκε αμέσως ο γιατρός:

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Κάτω Αυστρίας επιβεβαίωσε την άμεση παύση και στη συνέχεια την απόλυση του γιατρού. Ο επικεφαλής επικοινωνίας της υπηρεσίας, Matthias Hofer, δήλωσε: «Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, το άτομο απομακρύνθηκε άμεσα από τα καθήκοντά του. Μετά την εσωτερική έρευνα, η σύμβασή του τερματίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες».

Ο ίδιος καταδίκασε απερίφραστα τα σχόλια, σημειώνοντας πως: «Τέτοιου είδους σχόλια αντίκεινται πλήρως στις αξίες μας και δεν θα γίνουν ανεκτές με κανέναν τρόπο, ακόμη κι αν αντιμετωπίζουμε έλλειψη ιατρικού προσωπικού».

Η επιστολή που δημοσιεύτηκε στα μέσα έκανε λόγο για «ντροπή για το νοσοκομείο του Χορν» και ζητούσε άμεσα μέτρα. Οι εργατικές ενώσεις χαρακτήρισαν την καταγγελία «εξαιρετικά ανησυχητική», αν και καμία επίσημη εργατική προσφυγή δεν έχει κατατεθεί.

Η αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής, καθώς δεν υπάρχουν καταγγελίες ή στοιχεία προς διερεύνηση. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι η Αυστρία διαθέτει από τα αυστηρότερα νομικά πλαίσια στην Ευρώπη ενάντια σε ναζιστική ιδεολογία, σύμβολα ή υπαινιγμούς. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο πρώην γιατρός θα αντιμετωπίσει επιπλέον πειθαρχικές ή νομικές συνέπειες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ