Κίνα: Φόρεσε το κομμένο αυτί στο πόδι της για 5 μήνες πριν το επανατοποθετήσει

Εργάτρια απ' την Κίνα αναγκάστηκε να «φορέσει» το αριστερό της αυτί στην πατούσα για πέντε μήνες, προτού οι γιατροί το επανατοποθετήσουν με επιτυχία στο κεφάλι της.

Μία γυναίκα εργάτρια στην επαρχία Shandong, της Κίνας, είχε την ατυχία τα μαλλιά της να μπλεχτούν σε βαριά μηχανήματα, με αποτέλεσμα να της σκιστεί το αριστερό αυτί, μέρος του τριχωτού της κεφαλής και κομμάτι του δέρματος στο πρόσωπο.

Το ατύχημα δεν απείλησε τη ζωή της, αλλά δημιούργησε ανάγκη για ανασχηματισμό και χειρουργείο, συμπεριλαμβανομένης της επανατοποθέτησης του αυτιού.

Το αυτί πάει… στο πόδι

Οι γιατροί αποφάσισαν ότι το αυτί δεν μπορούσε να επανατοποθετηθεί άμεσα λόγω της ζημιάς στα αιμοφόρα αγγεία. Η καλύτερη λύση ήταν να «αναθρέψουν» το αυτί σε ένα άλλο σημείο του σώματος μέχρι να γίνει υγιές για μεταμόσχευση. Επέλεξαν την πατούσα της γυναίκας, καθώς το δέρμα εκεί είναι λεπτό και τα αιμοφόρα αγγεία παρόμοια σε μέγεθος με εκείνα του αυτιού, διευκολύνοντας τη διαδικασία.

Η σύνδεση των μικροσκοπικών αγγείων του αυτιού, που απέχουν μόλις 0,2–0,3 χιλιοστά μεταξύ τους, με αυτά της πατούσας ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Το χειρουργείο κράτησε περίπου 10 ώρες χρησιμοποιώντας βελόνες και νήματα λεπτότερα από ανθρώπινη τρίχα. Οι πρώτες ημέρες ήταν κρίσιμες, αλλά το αυτί σταθεροποιήθηκε και απέκτησε το υγιές του ροζ χρώμα.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε μηνών, η γυναίκα φορούσε το αυτί της στο πόδι, χρησιμοποιώντας μόνο άνετα παπούτσια ώστε να μην ασκείται πίεση και περπατούσε με ρυθμό που προωθούσε την κυκλοφορία του αίματος. Παράλληλα, το δέρμα στο κεφάλι της σταδιακά επουλώθηκε, περιμένοντας την τελική χειρουργική επέμβαση.

Η δύσκολη επανατοποθέτηση: Όλα πήγαν καλά!

Τον Οκτώβριο, οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν το αυτί στη φυσική του θέση. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα στο τριχωτό της κεφαλής ήταν παραμορφωμένα. Οι χειρουργοί χρειάστηκε να διαχωρίσουν τον ιστό στρώμα-στρώμα κάτω από μικροσκόπιο για να βρουν αγγεία και νεύρα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με εκείνα του αυτιού.

Μετά από πέντε μήνες επίπονης αναμονής και θεραπείας, το αριστερό αυτί της γυναίκας επέστρεψε τελικά στη θέση του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ