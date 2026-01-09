Κίνηση-ματ της Κίνας: Πώς κατάφερε να συγκρατήσει 337.000 τ.χλμ. άμμου με άχυρο, νερό και ήλιο

Με άχυρο, ηλιακή ενέργεια και νερό από τα βάθη της γης, η Κίνα αλλάζει τους κανόνες στο πιο αφιλόξενο τοπίο της Ασίας.

Για δεκαετίες, η έρημος Τακλαμακάν αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους φυσικούς εφιάλτες της Κίνας. Μια απέραντη θάλασσα άμμου, από τις πιο ξηρές περιοχές του πλανήτη, που απειλούσε οικισμούς, δρόμους και καλλιέργειες, με καταιγίδες σκόνης ικανές να καταπιούν ολόκληρα χωριά.

Σήμερα, το Πεκίνο δηλώνει ότι έχει πετύχει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδύνατο. Να συγκρατήσει και να «δαμάσει» μια έκταση 337.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων άμμου, μετατρέποντας τον αποκαλούμενο «Θάλασσα του Θανάτου» σε ένα εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής.

Η έλλειψη υγρασίας και το μεγάλο εμπόδιο

Το βασικό πρόβλημα της Τακλαμακάν δεν ήταν μόνο η άμμος, αλλά η ακραία έλλειψη υγρασίας. Η έρημος, εγκλωβισμένη ανάμεσα στις οροσειρές Τιεν Σαν και Κουνλούν, δέχεται μόλις πέντε λίτρα νερού την εβδομάδα ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουσιαστικά, όσο ένα μικρό μπουκάλι νερό, σε ένα από τα πιο αφιλόξενα κλίματα του κόσμου.

Αυτές οι συνθήκες καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια βλάστησης, με τον άνεμο να μετακινεί συνεχώς τις αμμοθίνες και να ακυρώνει κάθε ανθρώπινη παρέμβαση.

Το άχυρο που άλλαξε τα δεδομένα

Η λύση, ωστόσο, αποδείχθηκε απροσδόκητα απλή. Άχυρο. Σε τεράστιες εκτάσεις, το υλικό τοποθετήθηκε στο έδαφος σχηματίζοντας γεωμετρικά μοτίβα, σαν σκακιέρα, με τετράγωνα περίπου έξι μέτρων. Οι φυσικοί αυτοί «φράχτες» επιβραδύνουν τον άνεμο, σταθεροποιούν τις αμμοθίνες και, κυρίως, συγκρατούν την ελάχιστη διαθέσιμη υγρασία στο έδαφος.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα μικροκλίμα που επιτρέπει στους σπόρους να φυτρώσουν, ενώ το άχυρο, καθώς αποσυντίθεται, λειτουργεί και ως φυσικό λίπασμα, ενισχύοντας περαιτέρω τη βλάστηση.

Ηλιακή ενέργεια και 200.000 δέντρα στην καρδιά της ερήμου

Η φύτευση, όμως, απαιτεί νερό. Η Κίνα εγκατέστησε 86 ηλιακές αντλιοστάσιες κατά μήκος 436 χιλιομέτρων του δρόμου Ταρίμ, αντλώντας νερό από βάθη έως και 100 μέτρων. Το νερό διοχετεύεται μέσω στάγδην άρδευσης σε περισσότερα από 200.000 δέντρα, δημιουργώντας έναν πράσινο διάδρομο μέσα στην άμμο.

Παράλληλα, η περιοχή μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο. Θερμοηλιακά πάρκα με καθρέφτες και λιωμένα άλατα αποθηκεύουν ενέργεια και παράγουν ρεύμα ακόμη και τη νύχτα, μετατρέποντας την έρημο σε μια τεράστια «ηλιακή μπαταρία».

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, μετά από δεκαετίες παρεμβάσεων, έχουν ανακτηθεί περίπου 30 εκατομμύρια εκτάρια γης, με τις καταιγίδες άμμου να έχουν μειωθεί έως και 82% σε σχέση με τη δεκαετία του 1980. Ένα φιλόδοξο πείραμα που δείχνει πώς η μηχανική, η φύση και η ενέργεια μπορούν να συνυπάρξουν ακόμη και στο πιο εχθρικό περιβάλλον.

