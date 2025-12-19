Σύλληψη-σοκ στη Φλόριντα: Γυναίκα συνελήφθη 42 χρόνια μετά για απαγωγή 3χρονου παιδιού

Σοκαριστικές εικόνες από κάμερα σώματος δείχνουν τη σύλληψη γυναίκας 42 χρόνια μετά την απαγωγή της 3χρονης κόρης της. Η υπόθεση που «πάγωσε» για δεκαετίες ανοίγει ξανά.

Μια υπόθεση που έμοιαζε χαμένη στον χρόνο επανήλθε με τρόπο που κόβει την ανάσα, όταν γυναίκα συνελήφθη στη Φλόριντα 42 χρόνια μετά την απαγωγή ενός τρίχρονου κοριτσιού. Η σύλληψη της Ντέμπρα Νιούτον καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού και αποτυπώνει μια σκηνή σχεδόν σουρεαλιστική, σε έναν ήσυχο προαστιακό δρόμο, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων γειτόνων.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν έξω από το σπίτι της, τίποτα δεν προμήνυε τη σοβαρότητα της στιγμής. Ένας γείτονας, θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποιο αστείο, σχολίασε γελώντας ότι «έρχονται για εσάς». Η ίδια η γυναίκα, που συστηνόταν ως Σάρον, φαινόταν ήρεμη και πεπεισμένη ότι οι Αρχές αναζητούσαν κάποιον άλλον. Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, άλλαξε απότομα όταν οι αστυνομικοί ξεκαθάρισαν πως το ένταλμα σύλληψης αφορούσε εκείνη.

Η Νιούτον εμφανίστηκε σαστισμένη, επαναλαμβάνοντας ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει και επιμένοντας πως δεν έχει κάνει τίποτα. Οι αστυνομικοί τη διαβεβαίωσαν ότι όλα θα της εξηγηθούν, ενώ της περνούσαν χειροπέδες.

Η εξήγηση... πίσω στο 1983

Τότε, η Νιούτον είχε φύγει από το Λούισβιλ του Κεντάκι παίρνοντας μαζί της την τρίχρονη κόρη της, Μισέλ. Είχε ενημερώσει τον πατέρα του παιδιού ότι μετακόμιζε για δουλειά, όμως εξαφανίστηκε. Η υπόθεση ερευνήθηκε, μπήκε στη λίστα του FBI για απαγωγές από γονείς, αλλά με τα χρόνια «πάγωσε» και τελικά αρχειοθετήθηκε.

Η ανατροπή ήρθε το 2024, όταν νέες έρευνες και φωτογραφίες οδήγησαν τις Αρχές στη Φλόριντα. Η ταυτότητα της Νιούτον επιβεβαιώθηκε μέσω DNA με ποσοστό 99,9%, ενώ η Μισέλ, σήμερα 46 ετών, έμαθε ότι ζούσε επί δεκαετίες με ψεύτικη ταυτότητα.

Η Νιούτον έχει εκδοθεί στο Κεντάκι και αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργήματος, δηλώνοντας αθώα. Η υπόθεση, ωστόσο, άνοιξε ξανά πληγές και έφερε στο φως ένα οικογενειακό μυστικό που έμεινε κρυφό για 42 ολόκληρα χρόνια.

