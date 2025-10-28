Βίντεο ντοκουμέντο από καταδίωξη στις ΗΠΑ: Αστυνομικός πέταξε στον αέρα αναβάτη μηχανής που σκότωσε συνάδελφό του

Σοκάρει το βίντεο από καταδίωξη στις ΗΠΑ με έναν αστυνομικό να παρασύρει έναν μοτοσικλετιστή που λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει τη ζωή ενός συναδέλφου του.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφει μια δραματική καταδίωξη στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Στο υλικό φαίνεται ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, να παρασύρει έναν μοτοσικλετιστή που λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει τη ζωή ενός συναδέλφου του.

Η σύγκρουση σημειώθηκε ενώ η μηχανή κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε έως και τα 270 χλμ/ώρα. Τη στιγμή του ατυχήματος, ο αναβάτης είχε αφήσει το τιμόνι για να τακτοποιήσει ένα σακίδιο που κρατούσε μαζί του.

Από την πρόσκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτοξεύτηκε στον αέρα και προσγειώθηκε με την πλάτη, αποφεύγοντας για ελάχιστα εκατοστά να τον χτυπήσει η μηχανή στο κεφάλι.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, προέβη σε «νόμιμη επέμβαση».

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (27/10), έπειτα από καταγγελία για έναν άνδρα που απειλούσε γυναίκα με όπλο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο ύποπτος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο βοηθός σερίφη Άντριου Νούνιεζ, δεχόμενος σφαίρα στο κεφάλι.

Ο Νούνιεζ υπηρετούσε επί έξι χρόνια στο σώμα. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός δίχρονου κοριτσιού, ενώ η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

