Αμήχανο σκηνικό με αστυνομικό σε δίκη: Εμφανίστηκε χωρίς παντελόνι μέσω Zoom (vid)

Η εικονική ακρόαση σε δικαστήριο του Ντιτρόιτ μετατράπηκε σε viral στιγμή, όταν ένας αστυνομικός συνδέθηκε μέσω Zoom φορώντας τη στολή του, αλλά όχι του ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ του.

Η τηλεδιάσκεψη έχει κάνει τη δικαιοσύνη πιο... προσβάσιμη και άνετη, επιτρέποντας σε μάρτυρες και κατηγορούμενους να συνδέονται από το σπίτι τους. Ωστόσο, όπως φαίνεται, μερικοί ξεχνούν τους κανόνες ευπρέπειας που ισχύουν ακόμα και στο «ψηφιακό» δικαστήριο.

Αυτό συνέβη στη 36η Περιφερειακή Δικαστική Περιφέρεια του Ντιτρόιτ, όταν ο αστυνομικός Μάθιου Τζάκσον εμφανίστηκε σε ακρόαση μέσω Zoom φορώντας το πουκάμισο της υπηρεσίας του, αλλά όχι το παντελόνι του.

«Έχετε φορέσει παντελόνι, αξιωματικέ;»: Απόρησε ο δικαστής

Ο δικαστής Σον Πέρκινς παρατήρησε το παράδοξο ντύσιμο του αξιωματικού και δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του: «Έχετε φορέσει παντελόνι, αξιωματικέ;» ρώτησε με εμφανή αμηχανία.

Ο Τζάκσον, φανερά αιφνιδιασμένος, απάντησε «Όχι», πριν μετακινήσει γρήγορα την κάμερα πιο ψηλά ώστε να μη φαίνεται η κάτω του πλευρά. Η ακρόαση συνεχίστηκε κανονικά, όμως το περιστατικό είχε ήδη γίνει viral, καθώς το βίντεο μεταδόθηκε από το κανάλι του δικαστηρίου στο YouTube.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό: Έντονες αντιδράσεις απ' τον αρχηγό του σώματος

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε πως διερευνά το περιστατικό και σκοπεύει να υπενθυμίσει σε όλους τους αξιωματικούς τους κανόνες επαγγελματικής εμφάνισης κατά την παρουσία τους σε εικονικές συνεδριάσεις.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τοντ Μπέτισον, δήλωσε: «Οι ενέργειες του συγκεκριμένου αξιωματικού δεν αντιπροσωπεύουν την επαγγελματικότητα του σώματος. Ζητούμε συγγνώμη από τους δικαστές και το προσωπικό για το συμβάν».

Η δικηγόρος ΤαΤανίσα Ριντ, που παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε: «Προσπαθούσα να καταλάβω αν βλέπω σωστά. Ένας αστυνομικός χωρίς παντελόνι στη μέση μιας ακρόασης; Ήταν μια "ενδιαφέρουσα" μέρα!»

Σύμφωνα με τον επίσημο κανονισμό ένδυσης του δικαστηρίου, επιτρέπεται μόνο επαγγελματική casual ενδυμασία, ενώ απαγορεύονται σορτς, αμάνικα μπλουζάκια και ακατάλληλα ρούχα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ