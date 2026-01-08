Αμερικανίδα που τρώει ένα κιλό ωμό κρέας την ημέρα αποκάλυψε τι συνέβη στο σώμα της (vid)

Μια γυναίκα που καταναλώνει περίπου ένα κιλό ωμό κρέας κάθε μέρα αποκάλυψε τον τρομακτικό αντίκτυπο που είχε αυτό στο σώμα της.

Η Wendy Marshall από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, από την παιδική της ηλικία απολαμβάνει άψητο κόκκινο κρέας και τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει ρουτίνα για εκείνη. Αυτό άλλαξε το περασμένο καλοκαίρι, όταν μια νοσηλεύτρια της απηύθυνε μια σοβαρή προειδοποίηση.

Η 28χρονη ιδιοκτήτρια στούντιο τατουάζ εμφανίστηκε στην εκπομπή My Strange Addiction του TLC, και δεν μάσησε τα λόγια της: «Λατρεύω να σκίζω τη σάρκα κατευθείαν από το κόκαλο».

Η εμμονή της με το άψητο κρέας ξεκίνησε από τη γιαγιά της. «Ήταν ένας τρόπος να δεθούμε. Ερχόταν στο σπίτι, μιλούσαμε για τη ζωή και τρώγαμε μαζί ωμό κρέας», είπε στην New York Post. Δυστυχώς, η γιαγιά της Marshall πέθανε από καρκίνο της ουροδόχου κύστης πριν από πέντε χρόνια.

Το «καμπανάκι» της νοσηλεύτριας

Παρά το γεγονός ότι η ακραία διατροφή της μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή της, δεν σκοπεύει να σταματήσει, αν και τα αυστηρά λόγια της νοσηλεύτριας Vanessa Cabrera της έδωσαν τροφή για σκέψη.

Άλλωστε είναι γνωστοί οι κίνδυνοι της κατανάλωσης ωμού κρέατος, καθώς μπορεί να περιέχει επιβλαβή βακτήρια όπως σαλμονέλα, E. coli, λιστέρια και καμπυλοβακτηρίδιο, αλλά και παράσιτα όπως η τριχινέλλα. Με το μαγείρεμα του κρέατος μειώνεται ο κίνδυνος ασθενειών που σχετίζονται με βακτήρια.

Μετά από επίσκεψη στην Cabrera, η έμπειρη νοσηλεύτρια τη διέγνωσε με χρόνια λοίμωξη από E. coli στο παχύ έντερο, έπειτα από ανάλυση δείγματος κοπράνων. Οι περισσότερες μορφές του βακτηρίου στο έντερο είναι ακίνδυνες, αλλά ορισμένες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες.

Η Cabrera είπε στη Marshall: «Είναι ενδιαφέρον, γιατί συνήθως κάποιος με αυτό θα είχε ναυτία, εμετούς, διάρροια, πυρετό, όλα αυτά. Το γεγονός ότι δεν έχεις συμπτώματα με οδηγεί στο να πιστεύω ότι βρίσκεται εκεί τόσο καιρό, ώστε το σώμα σου έχει προσαρμοστεί».

Πρόσθεσε ότι, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει επιβιώσει το έντερό της, πιθανότατα έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σχεδόν σε κάθε τύπο αντιβιοτικού. «Έτσι, αν αρρώσταινες από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια σε συνδυασμό με αυτό το βακτήριο, θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν τα αντιβιοτικά», συμπλήρωσε.

Μετά τη τρομακτική διάγνωση, η Marshall διαβεβαίωσε τη νοσηλεύτρια ότι θα είναι πιο προσεκτική με τις διατροφικές της επιλογές, αν και δεν έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει εντελώς τη διατροφή με ωμό κόκκινο κρέας. «Δεν πρόκειται να σταματήσω να τρώω ωμό κρέας, αλλά σκοπεύω να τρώω μόνο χορτοτρεφόμενο, από καλή πηγή», δεσμεύτηκε. «Καθόλου κιμάς πια, ούτε καν αν είναι χορτοτρεφόμενος», συνέχισε. «Για την υγεία μου, για να είμαι εδώ για τα παιδιά μου, και για τον σύζυγο και την οικογένειά μου».

