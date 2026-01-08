Ο Άγγλος που ξεκίνησε το 1998 με 400 ευρώ για να γυρίσει όλο τον κόσμο: 27χρονια μετά είναι έτοιμος για την επιστροφή

Έτοιμος να επιστρέψει στην Αγγλία είναι ο 56χρονος ταξιδιώτης που ξεκίνησε πριν 27 χρόνια την αποστολή του να γυρίσει όλο τον κόσμο.

Ο Καρλ Μπάσμπι, ο 56χρονος ταξιδιώτης από την Αγγλία, που ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια μια αποστολή γύρω από τον κόσμο, σχεδιάζει να επιστρέψει στο σπίτι του μέσα το 2026.

Ο Μπάσμπι ήταν 29 ετών όταν άφησε την πατρίδα του, το Χαλ προκειμένου να ξεκινήσει την περιπέτεια της ζωής του, την οποία ονομάζει «Αποστολή Γολιάθ».

Το ταξίδι και οι δύο κανόνες

Το ταξίδι που ξεκίνησε το 1998 από την Πούντα Αρένας της Χιλής είχε ως στόχο να διανύσει μια αδιάκοπη διαδρομή γύρω από τον κόσμο. Είχε μόνο δύο κανόνες: το μοναδικό επιτρεπτό μέσο μετακίνησης θα ήταν το περπάτημα ή το κολύμπι και δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στο σπίτι του αν δεν το έκανε εξ ολοκλήρου με τα πόδια, χωρίς καμία βοήθεια.

«Ο στόχος ήταν απλώς να φτάσω στο σπίτι χωρίς καμία μορφή μεταφοράς», δήλωσε ο Μπάσμπι στο CNBC Make It. Η αποστολή του τον οδήγησε να διασχίσει ηπείρους όπως η Αμερική, η Ασία, η Ευρώπη και κορυφώνεται με την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έπειτα από χιλιάδες αντιξοότητες και έχοντας περπατήσει σχεδόν 30 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα, ο εξερευνητής βρίσκεται πλέον στην Ευρώπη και ελπίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι του το 2026.

Το στρατιωτικό του παρελθόν

Μεγαλωμένος σε στρατιωτική οικογένεια, ο Μπάσμπι είχε πάντα περιπετειώδες πνεύμα. Ωστόσο, αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα του και κατατάχθηκε στον στρατό σε ηλικία 16 ετών. Υπηρέτησε σε σύνταγμα αλεξιπτωτιστών για 12 χρόνια πριν ξεκινήσει την αποστολή του. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησε ότι είχε κουραστεί από αυτή τη ζωή. «Σε κάποια φάση άρχισα να χαράζω γραμμές σε χάρτες και να ονειροπολώ για μεγάλες αποστάσεις και μακρινούς ορίζοντες, και το ένα έφερε το άλλο», παραδέχτηκε.

Έτσι, το 1998 πήρε μια στρατιωτική πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τα Νησιά Φόκλαντ και στη συνέχεια μια πολιτική πτήση προς την Πούντα Αρένας της Χιλής, το σημείο εκκίνησης της αποστολής του. «Εκείνη η πρώτη μέρα που βγαίνεις στον δρόμο είναι αξέχαστη, γιατί τότε βρίσκεσαι πολύ μακριά από το σπίτι. Έχεις κάψει όλες τις γέφυρες. Έχεις πει σε όλους ότι προτιμάς να πεθάνεις παρά να επιστρέψεις», είπε ο Μπάσμπι.

Το σημαντικότερο μάθημα

Είκοσι επτά χρόνια αργότερα, ο Άγγλος τυχοδιώκτης συνεχίζει το ταξίδι του. Είναι γνωστός επειδή διέσχισε το Δάσος του Νταριέν, συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές, φυλακίστηκε στον Παναμά, έφτασε κοντά στον θάνατο από το κρύο στην Αλάσκα και κολύμπησε τη Θάλασσα της Κασπίας μέσα σε 31 ημέρες.

Μία από τις πιο σκληρές μάχες που χρειάστηκε να δώσει ήταν με την πείνα. Πέρασε μέρες χωρίς να φάει, αφού είχε περπατήσει πολλά χιλιόμετρα και εξαρτήθηκε από τη γενναιοδωρία των ανθρώπων που συναντούσε για να τραφεί. «Η ψυχολογία της πείνας είναι ενδιαφέρουσα. Δεν είναι κάτι στο οποίο οι περισσότεροι είμαστε συνηθισμένοι. Όταν δεν έχεις ιδέα πού θα βρεις το επόμενο γεύμα σου, γίνεσαι εμμονικός με το να βρεις τι θα φας», εξηγούσε ο Μπάσμπι.

Παρά όλες αυτές τις προκλήσεις, αναγνωρίζει ότι το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνει από αυτή τη διαδρομή έχει να κάνει με την ευτυχία. Εξήγησε ότι, σε όλο το ταξίδι του, οι πιο δύσκολες στιγμές ήταν οι αποχαιρετισμοί από τους ανθρώπους που γνώρισε. Ερωτεύτηκε γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά αναγκάστηκε να τους πει αντίο. «Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές ήταν όταν βρισκόμουν μέσα σε αυτές τις σχέσεις, όταν είσαι με κάποιον. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα με το οποίο θα πρέπει να παλέψεις… Το σωματικό, ο πόνος, είναι εύκολος· η ψυχική οδύνη είναι διαφορετική», κατέληξε.