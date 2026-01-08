Χαμός με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη και τον φερόμενο λογαριασμό τρολ στο Χ: Τι απαντά ο ίδιος

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη και η απάντηση από τρολ λογαριασμό προκάλεσε αντιδράσεις και «άναψε» φωτιές στo Χ.

Ο κακός χαμός έχει γίνει τις τελευταίες ώρες στο X με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στον λογαριασμό με την ταυτότητά του, δίνοντας διευκρινίσεις για το όνομά του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας θέλησε να απαντήσει σε χρήση του Χ, ξεκαθαρίζοντάς του ότι το «Άδωνις» δεν είναι καλλιτεχνικό όνομα, όπως του προσάπτει, αλλά βαπτιστικό.

Πόσο περισσότερο τοξικά γελοία υποκείμενα μπορείτε να γίνετε;…είμαι βέβαιος οτ μπορείτε και περισσότερο. Η ταυτότητα είναι πριν καν μπω στην πολιτική! Καλή χρονιά και σας εύχομαι κάποτε να γίνετε άνθρωποι pic.twitter.com/zbOCDyga16 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 7, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέβασε μια φωτογραφία του με την παλιά του ταυτότητα που σύμφωνα με τον ίδιο έχει εκδοθεί πριν από 30 χρόνια με τα δύο ονόματα. «Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι, η τοξικότητα των social media είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Απαντώ χθες σε έναν γνωστό αριστερό λογαριασμό που ανακινεί πάλι την ιστορία ότι το όνομά μου ''Άδωνις'' είναι κάτι σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ότι είμαι βαπτισμένος ως Σπυρίδων/Άδωνις και ποστάρω την Αστυνομική μου ταυτότητα που έχει εκδοθεί πριν από 30 χρόνια με τα δύο ονόματα μου», έγραψε.

Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι, η τοξικότητα των social media είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Απαντώ χθες σε έναν γνωστό αριστερό λογαριασμό που ανακινεί πάλι την ιστορία ότι το όνομά μου «Άδωνις» είναι κάτι σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ότι είμαι βαπτισμένος ως… pic.twitter.com/Tgiu2wVevK — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 8, 2026

Η απάντηση από τον «Νεοφιλελεύθερο»

Στη συνέχεια ωστόσο, προέκυψε άλλο ζήτημα, καθώς σε ερώτηση χρήστη προς τον υπουργό για το πώς κράτησε την ταυτότητα και δεν την παρέδωσε από την στιγμή που εκδόθηκε η νέα του, η απάντηση ήταν η εξής: «Πριν παραδώσω την παλιά ταυτότητα την σκάναρα... Απαγορεύεται;». Μόνο που η απάντηση δόθηκε από τον χρήστη με τον ψευδώνυμο «Νεοφιλελεύθερος23» με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις, χρεώνοντας στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι διατηρεί τρολ λογαριασμό.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός επανήλθε, διαψεύδοντας ότι ο παραπάνω λογαριασμός είναι δικός του. «Ένας άσχετος με μένα λογαριασμός από κάτω απαντά σε πρώτο πρόσωπο, διότι έτσι έκρινε δεν έχω ιδέα γιατί. Θεωρούν ότι είναι δεύτερός μου λογαριασμός και δεκάδες αρχίζουν τις ύβρεις προς εμένα για ένα ανύπαρκτο γεγονός!», ήταν η απάντησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι, η τοξικότητα των social media είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Απαντώ χθες σε έναν γνωστό αριστερό λογαριασμό που ανακινεί πάλι την ιστορία ότι το όνομά μου «Άδωνις» είναι κάτι σαν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, ότι είμαι βαπτισμένος ως Σπυρίδων/Άδωνις και ποστάρω την Αστυνομική μου ταυτότητα που έχει εκδοθεί πριν από 30 χρόνια με τα δύο ονόματα μου. Ένας άσχετος με μένα λογαριασμός από κάτω απαντά σε πρώτο πρόσωπο, διότι έτσι έκρινε δεν έχω ιδέα γιατί. Θεωρούν ότι είναι δεύτερός μου λογαριασμός και δεκάδες αρχίζουν τις ύβρεις προς εμένα για ένα ανύπαρκτο γεγονός!!!

Δεκάδες ορισμένοι και δήθεν σοβαροί….παιδιά ψυχραιμία:

Α) δεν έχω δεύτερο λογαριασμό

Β) δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο

Γ) πολιτικά πιστεύω ότι πρέπει νομικά να απαγορευτούν οι ψεύτικοι ανώνυμοι λογαριασμοί. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι η Ελευθερία της Γνώμης πρέπει να συνοδεύεται από την ευθύνη, όπως συμβαίνει με κάθε είδους ελευθερία. Κανένας ανώνυμος λογαριασμός δια νόμου λοιπόν και ας γράφει όποιος θέλει ό,τι θέλει αλλά αναλαμβάνοντας και τις συνέπειες των λόγων του.

Αλλά θα το ξαναπώ ειδικά στον @YannisKaramits που δεν θέλω να πιστεύω ότι βλέπει τον εαυτό του ως τρολ, δεν έχω καμμία σχέση με αυτόν τον λογαριασμό και σας παρακαλώ για σας όχι για μένα κατεβάστε αυτή την ανόητη, ψεκασμένη ανάρτηση σας. Καλή χρονιά».

Η αντίδραση του Καραμέρου και η ανάρτηση που κατέβηκε

Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν ήταν και ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη για τον τρολ λογαριασμό. Ο υπουργός έσπευσε να του απαντήσει ότι δεν διατηρεί δεύτερο λογαριασμό και ότι αν δεν κατεβάσει την ανάρτησή του θα τα πουν στα δικαστήρια.

Στη συνέχεια, η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου κατέβηκε και ανέβηκε νέα, στην οποία ανέφερε τα εξής: «Μου τηλεφώνησε νωρίτερα και ενώ ήμουν στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης και δίνοντας τη διευκρίνιση που ζήτησα, επιμένει ότι κάποιος άγνωστος σε αυτόν (το δεξιό τρολ @Fileleftheros23) απάντησε για λογαριασμό του, περί της αστυνομικής του ταυτότητάς και όχι ο ίδιος. Έπεσε θυμα δηλαδή του μηχανισμού που η ΝΔ έχει εκθρέψει και "δολοφονεί χαρακτήρες".

Καλόπιστα να το δεχτώ γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, και να μην επιμείνω στην αρχική μου ανάρτηση εφόσον δεσμεύτηκε σε εμένα αλλά και δημόσια οτι προσφεύγει στο ΣΔΗΕ για την υπόθεση ώστε να μάθουμε ποιος είναι ο @Fileleftheros23 που μας βρίζει ή απαντάει υποδυόμενος υπουργούς. Αναμένω το αποτέλεσμα της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ και θα επανέλθω και εδώ και στη Βουλή».