Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο

Μια επιχείρηση αστραπή βασισμένη στην στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στη χειρουργική ακρίβεια, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο χωρίς περιθώριο αντίδρασης.

Στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σχεδιάστηκε με βάση το δόγμα της «ταχύτητας και της ελεγχόμενης βίας». Το εναέριο σκέλος της αποστολής έπαιξε καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι καμία εχθρική κίνηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν δύο εξειδικευμένα αεροσκάφη, τα F-22 και F-36, με αποστολή να επιβάλουν πλήρη αεροπορική υπεροχή. Ο βασικός τους στόχος ήταν η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η αποτροπή οποιασδήποτε απογείωσης από πλευράς της Βενεζουέλας χωρίς άμεσο εντοπισμό.

Η ραχοκοκαλιά της επιχείρησης στον αέρα

Πίσω από την ισχύ των μαχητικών βρισκόταν ο αόρατος μηχανισμός του ηλεκτρονικού πολέμου και της εναέριας επιτήρησης. Οι μονάδες αυτές είχαν την ευθύνη να τυφλώσουν ραντάρ, να παρεμβάλουν επικοινωνίες και να δημιουργήσουν μια πλήρη εικόνα του εναέριου και αστικού περιβάλλοντος του Καράκας. Η πληροφορία αυτή διοχετευόταν συνεχώς σε όλα τα μέσα, επιτρέποντας άμεσες αποφάσεις και ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ελικόπτερο MH-47G Chinook, ειδικά διαμορφωμένο για νυχτερινές αποστολές υψηλού κινδύνου. Τα πληρώματά του είναι εκπαιδευμένα να πετούν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, χωρίς φωτισμό και με μοναδικό οδηγό προηγμένους αισθητήρες και συστήματα νυχτερινής όρασης, στοιχείο κρίσιμο για την προσέγγιση σε πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό.

Τα MH-47G αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησης. Διαθέτουν δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων, ραντάρ παρακολούθησης εδάφους και ενισχυμένη θωράκιση, επιτρέποντας τη μεταφορά των ομάδων εφόδου με ακρίβεια και ασφάλεια.

Την προστασία του σχηματισμού ανέλαβαν τα MH-60L Direct Action Penetrator. Οπλισμένα με ρουκέτες 70 χιλιοστών, πυραύλους Hellfire, πλευρικά πολυβόλα και συστήματα αυτοπροστασίας, είχαν αποστολή να εξουδετερώσουν άμεσα κάθε απειλή και να διασφαλίσουν τον εναέριο περίγυρο.

Οι πτήσεις ακολούθησαν προκαθορισμένες διαδρομές ώστε να αποφευχθούν αστικά εμπόδια και πιθανοί θύλακες αντίστασης. Στο έδαφος, την τελική φάση της επιχείρησης ανέλαβε η Delta Force, η επίλεκτη μονάδα ειδικών επιχειρήσεων του αμερικανικού στρατού,γνωστή για επιχειρήσεις σύλληψης στόχων στρατηγικής σημασίας.

