Ποια Φλώρινα και ποιο Ηράκλειο: Στη Λεμεσό πήρε τον σταυρό και έγινε καπνός!
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Θεοφανίων στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού, έπειτα από περιστατικό που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή Κύπρου και σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την τρίτη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα, αυτός ανασύρθηκε από ένα άτομο, το οποίο διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα τον παραδώσει στον ιερέα. Ωστόσο, η παράδοση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Έρευνες της Αστυνομίας για πιθανή κλοπή
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, οι οποίες διερευνούν πληροφορίες που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο κλοπής.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να συλλέγει μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζει υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που ανέσυρε τον Σταυρό ή για την πορεία της υπόθεσης.