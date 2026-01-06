Στο Ηράκλειο βούτηξαν για τον Σταυρό, αλλά τελικά τον έσπασαν (vid)

Με ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο, όταν κατά την ανάσυρσή του από τους κολυμβητές ο Τίμιος Σταυρός έσπασε μέσα στη θάλασσα.

Με τη συμμετοχή δεκάδων πιστών και κολυμβητών τελέστηκε το πρωί της Τρίτης (6/1) ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανίων.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό, καθώς βουτούσαν για να τον πιάσουν!

Ο πρώτος που έπιασε τον Τίμιο Σταυρό

Πρώτος που ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό από τα νερά ήταν ο Δημήτρης Τόλιας. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, βουτά κάθε χρόνο ανήμερα των Θεοφανίων, ωστόσο φέτος ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε να πιάσει τον Σταυρό.

Λίγα λεπτά πριν από τον προγραμματισμένο αγιασμό, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον προβλήτα του μικρού Κούλε για να παρακολουθήσει τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού. Στην τελετή προηγήθηκε η δοξολογία για τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλλε το «Εν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε» και στη συνέχεια έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα, με τους κολυμβητές να βουτούν στα νερά του λιμανιού για την ανάσυρσή του.

Σύμμαχος της τελετής στάθηκε ο καιρός, καθώς παρά τους ισχυρούς νοτιάδες η θάλασσα ήταν ήρεμη, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή του αγιασμού και την παρουσία πολλών πολιτών.

