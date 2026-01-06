Ισπανός streamer πέθανε σε ζωντανή μετάδοση: Τον πλήρωναν για να καταναλώνει ναρκωτικά και αλκοόλ

37χρονος streamer έχασε τη ζωή του ενώ μετέδιδε ζωντανά, συμμετέχοντας σε πληρωμένες «προκλήσεις» με κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικά μπροστά σε διαδικτυακό κοινό.

Ο Sergio Jimenez πέθανε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε κλειστή διαδικτυακή ομάδα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δεχόταν δωρεές για να πίνει ουίσκι και να καταναλώνει ναρκωτικά σε πραγματικό χρόνο.

Κατά τη διάρκεια περίπου τριών ωρών, φέρεται να κατανάλωσε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και κοκαΐνης, συμμετέχοντας σε «pay-per-view challenges».

🔴 El streamer Sergio Jiménez Ramos falleció durante la madrugada de Nochevieja tras participar en un reto en directo que consistía en consumir cocaína y alcohol https://t.co/HbJKfSyJXa January 4, 2026

Η μάνα του και οι viewers νόμιζαν πως είχε αποκοιμηθεί

Η μητέρα του, Τερέσα, περιέγραψε πως λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα είδε την πόρτα του δωματίου του ανοιχτή, χωρίς να λαμβάνει απάντηση στις φωνές της: «Τον έβλεπα γονατιστό στο κρεβάτι, σαν να προσευχόταν» Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, το live ήταν ακόμη ανοιχτό και ακούγονταν φωνές θεατών που ρωτούσαν αν είχε αποκοιμηθεί.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, δίπλα στο άψυχο σώμα του υπήρχε ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι ουίσκι, αρκετά ενεργειακά ποτά, αλλά και ποσότητα κοκαΐνης πάνω σε πιάτο. Το ασθενοφόρο δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.

Como se nota que lo habéis redactado para que parezca que el que ha muerto es Simón, cabrones amarillos.



Se llamaba Sergio Jiménez Ramos.

Que Dios lo tenga en su Gloria 🕊️ pic.twitter.com/Z7BZBDSTRd — Mateo (@esteparianismo) January 4, 2026

Η αστυνομία της Καταλονίας ανέφερε πως δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο διερευνώνται οι «ασυνήθιστες συνθήκες» του θανάτου, που μάλλον δεν είναι και τόσο ασυνήθιστες.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από ισπανικά ΜΜΕ ως η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση θανάτου στη χώρα που συνδέεται άμεσα με live διαδικτυακή πρόκληση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ